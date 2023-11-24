台維斯盃｜祖高域回歸助塞爾維亞晉級　「寸爆」反擊英國球迷

ATP年終賽破紀錄七度封王的祖高域（Novak Djokovic，又譯喬科維奇），馬不停蹄赴西班牙，代表塞爾維亞出戰台維斯盃（Davis Cup），結果助祖國以場數2：0擊敗英國。

祖高域向來是惹火人物，今場面對絡繹不絕的噓聲，他在場上隨即以「寸爆」的動作反擊，賽後更直斥英國球迷，呼籲他們學會尊重。



台維斯盃進入淘汰賽階段，塞爾維亞與英國爭入4強，球王祖高域戰畢年終賽後，立即歸隊為國出戰，首戰由基斯文奴域（Miomir Kecmanovic）打頭陣，與英國球手積柏（Jack Draper）交手，兩盤皆戰至「Tie Break」並同樣由基斯文奴域勝出。祖高域緊接上陣，對英國的諾利（Cameron Norrie），結果連贏兩盤6：4，塞爾維亞以場數2：0過關，將與意大利爭入決賽，祖高域有望再鬥年終賽決賽對手冼拿（Jannik Sinner）。

（路透社）

祖高域球技了得，但從來都不是人見人愛，他不時在比賽時遇上噓聲，他通常以表現回應。這名36歲的塞爾維亞球手拿下首盤後，隨即望向觀眾席，以右手放在耳邊再擘大眼，其後再向他們送上飛吻，彷彿向報以噓聲的球迷示意：「大聲啲噓我唔怕」。

祖高域戰畢今場，在場上接受訪問時，在場的英國球迷找到機會反擊，當他回答問題時，不斷敲鼓，試圖蓋過祖高域的聲音，這名塞爾維亞球員直斥：「嘗試學習如何尊重球員，要收聲，要安靜！」

祖高域賽後表示，他理解英國球迷的情緒但適可而止，「（英國球迷）全場都顯得（對我）不尊重，這些我都早有準備，在台維斯盃中是十分正常，偶然情緒有點高漲﹑有點過火，球迷們當然有權做他們想做的事，但我都會作出相應反應。」

即使祖高域與英國球迷有些微不愉快事件，但英國隊隊長史密夫（Leon Smith）表示，雙方球員沒有放在心上，大家都是互相尊重。