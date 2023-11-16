網球．年終賽｜艾卡拉斯獲生涯首勝　魯比夫發脾氣自殘六連擊

首度參加ATP年終賽的「一哥」艾卡拉斯（Carlos Alcaraz），不敵薩維列夫後，面對同樣首戰落敗的俄羅斯球手魯比夫（Andrey Rublev），不容再失，艾卡拉斯直落兩盤7：5及6：2取勝，保住出線的一線希望，而魯比夫在比賽途中忍不住自己的脾氣，用球拍怒打左腳。



艾卡拉斯首度在年終賽登場，小組首戰與阿歷山大薩維列夫激戰兩個半小時憾負，今場對魯比夫已沒有再輸的空間。這名西班牙新星以直落兩盤7：5及6：2，僅戰75分鐘就擊敗對手，取得生涯的年終賽首勝。艾卡拉斯直言今仗展示的水平與上場相距甚遠，而這才是他應有的水準。

艾卡拉斯擊敗魯比夫，取得年終賽生涯首勝。（路透社）

魯比夫連輸兩場，無緣晉級，全場手風不順，第一發球成功率僅得62%，加上未能在艾卡拉斯的發球局施壓，魯比夫從身體語言也顯示出不滿自己的表現，每當他失誤後，情緒隨即「上臉」，其中一次更憤怒得想擲下球拍，及後改變主意，打向自己的左腳，更連打6次，以洩心頭之恨。

魯比夫6連擊後，左腳出現血痕。（路透社）

魯比夫發洩後繼續賽事，他的左腳清晰可見一條血痕，正是他以球拍所造成的，及後需要軍醫進場為他止血。魯比夫賽後直言，他的左腳只是皮外傷，「當時我對自己太過失望，我無法控制自己的情緒。」

魯比夫及後需要軍醫止血。（路透社）

美國名宿洛迪克（Andy Roddick）擔任評述員，坦言球員有情緒十分正常，但魯比夫的行為卻十分愚蠢，「若球員有情緒時擲球拍﹑向看台打走網球，這點我十分理解，發完脾氣後就繼續下一分，但當你用力打向自己的腿上，你有機會令到自己受傷，這是有點愚蠢的舉動。」