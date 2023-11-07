網球人物誌｜施安迪年終賽壓倒性奪冠　內向小妮子變球后全因法網

在墨西哥舉行的WTA年終賽決賽，波蘭球手施安迪（Iga Swiatek，又譯絲維雅迪克）僅花59分鐘，以全場只失一局的壟斷性表現橫掃皮古娜，首度捧走年終賽錦標，亦重奪世界第一的寶座。

WTA年終賽社交網站上載一條短片，片中的施安迪變聲高唱墨西哥，既活潑又逗趣，怎樣想到這名來自波蘭華沙的新晉球后，原來早年的她連與人談話都害怕，法網正是令到一個內向女孩蛻變成世界一姐的地方。



施安迪僅花59分鐘首度捧走年終賽冠軍。（路透社）

在墨西哥坎昆（Cancun）舉行的WTA年終賽，由施安迪與美國球手皮古娜（Jessica Pegula）爭冠，這名22歲的波蘭球手未有給予對方機會，全場5度打破對手發球局，結果狂風掃落葉，直落兩盤6：1及6：0大勝，僅花59分鐘奪冠，職業生涯首次贏得年終賽錦標。

施安迪在今年美網16強出局後，維持75星期的世界第一位置不保，其後出戰13場賽事，她贏得其中12場，施安迪重奪失兩個月的「一姐」寶座，「重返世界第一是夢想成真，我沒有預期過在今年內就可重上第一。」

22歲的施安迪在年終賽決賽交出極具說服力的表現，難怪連對手皮古娜也無話可說：「無論她（施安迪）遇到什麼挫折，她也可以反彈，這就是一個頂級球手﹑冠軍的表現。」

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來自華沙的內向女生

施安迪父親湯馬斯（Tomasz Swiatek）是波蘭的前賽艇運動員，曾經出戰1988漢城奧運，他期望兩個女兒有朝一日繼承衣缽，成為一名比自己出色的運動員，而施安迪跟隨胞姊的步伐，一同學習網球。

自小受父親的薰陶，施安迪希望成為運動員似乎是順理成章，她想做到的不是什麼遠大的目標，而是一個很日常﹑很貼地的小事。

「我更想做到的，是如何應付社交生活，因為我太過內向，我連看着別人的眼睛都害怕，有時別人說話時，我腦海一切空白，我無法與其他人建立關係，這對我十分困擾，直至17﹑18歲才有好轉。」

成為網球員﹑全職運動員，不是施安迪年少時的夢想，小時候的施安迪對網球並非愛不釋手。究竟這名內向女孩，從哪一刻立志要把網球當成職業？

施安迪自小開始打網球，但全職運動員不是她的夢想。（Instagram截圖）

法網初體驗見大世界

波蘭一向都不是網球強國，軟件上一套有系統的訓練來培育新血，場地等硬件又未能配合，曾經登上世界第二的拉雲絲卡（Agnieszka Radwanska）已經是波蘭歷年最成功的球員。在這個環境成長的施安迪，對自己的職業生涯也沒有太大期望。

2016年，當年15歲的施安迪，第一次參加法國公開賽的女子青年組單打賽事，首度踏上大滿貫的殿堂，一切都是十分新鮮，她體驗到長時間沉浸在網球世界是什麼一回事。

拉雲絲卡是施安迪前最成功的波蘭球手。（資料圖片／Getty Images）

「當我來到巴黎，整個城市也為法網兩星期而沉醉在網球內，一排排齊整又寬敞的泥地網球場，當你在球場近距離看到拿度﹑莎蓮娜（威廉絲）等冠軍級球手，整個氣氛也是與別不同。比賽開始時，我每次擊球都可以去到理想落點，當你站在法網場上，就是有種特別的感覺。完成該次賽事離開巴黎時，我一直想着如何進步﹑如何打得更好。」

初戰法網，施安迪在青年組單、雙打均8強止步，縱然與獎盃無緣，但法網初體驗對施安迪的網球生涯產生極大變化。

沒有當年的法網，就沒有今時今日的施安迪。（資料圖片／Getty Images）

我一直都認為沒有可能贏得大滿貫或登上世界第一，因為波蘭從來都不是網球強國。 施安迪

有一個退役運動員父親，施安迪知道如何變得專業﹑自律等，在日常生活及練習上，就像施安迪的一盞引路明燈，令她的運動員路走少了不少冤枉路。

施安迪與父親感情要好。（資料圖片／Getty Images）

2016年的法網，令施安迪萌生繼續進步的念頭；2020年的法網，她迎來另一突破——施安迪以非種子球手身份參賽過關斬將，爆冷擊敗頭號種子夏納，然後一口氣殺入決賽，面對4號種子姬寧（Sofia Kenin），以6：4及6：1直落兩盤奠勝，以19歲之齡首度稱霸法網，當時她只是剛剛在高中畢業3個月，便創下波蘭歷史，成為史上首位大滿貫得主。

【法網】19歲天才少女封后成波蘭第一人 獲譽女版祖高域足可稱霸

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施安迪2019年爆冷稱霸法網。（資料圖片／Getty Images）

排名愈大壓力愈大

當施安迪贏得首個大滿貫後，她不再是寂寂無名的小妮子，被冠上「女版祖高域」稱號，網球生涯彷彿搭上火箭一樣，隨即成為巡迴賽的一顆耀眼新星。

施安迪不再是當年的「內向女孩」或「天才少女」，她已經是「世界第一」，這個銜頭對她是負擔大於榮耀，「我不能再沒有壓力地打波，因為你是世界第一，你就是所有人的目標，大家都用盡所有方法來擊敗你。我從小到大習慣所有事情也追求完美，不可出現錯誤，連日常生活處理家務也是，這種心態令我很疲累。」

排名愈高，施安迪背負的顧慮愈來愈多，有自己的期望﹑成績﹑贊助商等，埋藏在她心裏的壓力煲快要捱不住，直至東京奧運次圈出局後，她忍不住淚灑球場，外界對她的批評愈來愈多，她在場上落淚就愈頻密。施安迪身心俱疲，因她一直着重如何扮演好冠軍的角色。

施安迪在東京奧運次圈出局後十分傷心。（資料圖片／Getty Images）

澳洲球手芭迪（Ashleigh Barty）以25歲之齡突然掛拍，這個消息同時喚醒了施安迪，原來有些事情應該是自己作主，在追求完美的路上，一直都是自己的事情，而非被外界牽着鼻子走，滿足外界認為她應有的模樣，而施安迪亦有另一種方式自處。

「有時最佳的面對方法就是不去理會，給予自己自由的空間，而非一直在意外界怎樣想自己，這是我去年再贏大滿貫及登上世界第一的成功之道。」

施安迪懂得與壓力同行，學懂欣賞自己，活在當下，同時放過自己，令施安迪的網球路再無畏懼，亦不再是那個「毒毒的」波蘭小妮子。

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