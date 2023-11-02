網球．悉尼挑戰賽｜黃澤林遭逆轉無緣8強　勇救10個破發分也徒勞

網球港將黃澤林（Coleman）繼續在澳洲出戰ATP挑戰賽，在悉尼舉行的新南威爾士公開賽與2號種子的日裔澳籍球手土方凜輝爭晉級。Coleman在領先一盤下，遭對手逆轉無緣8強。



黃澤林一連3星期出戰ATP挑戰賽，今星期來到澳洲悉尼參加新南威爾士公開賽，首圈直落兩盤淘汰主場球手馬連高夫（Pavle Marinkov）晉級，同樣在澳洲訓練的楊文蔚亦特意到場支持好友。

網球．悉尼挑戰賽｜黃澤林續勇態挫主場球手晉級 次圈撼2號種子

黃澤林在領先一盤下，遭2號種子逆轉。（Instagram截圖）

Coleman經過周三的小休後，今日與2號種子﹑世界排名第80的土方凜輝（Rinky Hijikata）爭奪8強席位，黃澤林首盤第3局已在對方的發球局找到缺口，可惜其後未能保住自己的發球局，被追成2：2平手。Coleman在第7局再把握破發機會，加上成功保發鞏固優勢，首盤以6：4先拔頭籌。

黃澤林在次盤的發球局同樣受壓，兩度有兩次被土方凜輝破發的機會，幸好Coleman關鍵時刻沒有手軟，靠強勁的發球化解危機，雙方一直保住發球局。直至第8局，黃澤林再度遇上破發分，今次未能靠發球化險為夷，更開出發球雙錯誤失分，土方凜輝以6：3扳回一城。

黃澤林在決勝盤開段連取7分，先保發球局再有3次破發分的機會，可惜Coleman未能把握，錯過領先機會，氣勢轉向土方凜輝身上，Coleman被兩度打破發球局，局數落後1：4。黃澤林其後接受軍醫治理後繼續賽事，可惜未能平反敗局，再輸一盤2：6，即使Coleman今仗開出10個「Aces球」，並勇救10個破發分，惜依然遭對手逆轉，無緣8強。