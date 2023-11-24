網球｜黃澤林橫濱挑戰賽無緣4強　與主場球手激戰三盤飲恨

香港網球新星黃澤林（Coleman）在日本出戰今年個人最後一項賽事，橫濱ATP挑戰賽8強鬥主場球手清水悠太，雙方三盤都戰至「Tie Break」，可惜Coleman最終力戰而敗，無緣4強。



19歲的黃澤林在橫濱ATP挑戰賽先反勝土耳其球手Altug Celikbilek，其後連續兩次在決賽碰頭的德禾夫（James Duckworth）亦告退賽，不戰而勝，與日本的主場球手清水悠太爭奪4強席位。

網球．橫濱挑戰賽｜黃澤林另類復仇闖8強 與日本主場球手爭晉級

Coleman甫開賽即打破對方發球局，其後在自己發球局失守，二人再互破發球局，首盤需要以「Tie Break」分勝負，黃澤林以細分7：9僅僅落敗。

雙方在次盤早段的發球局發揮穩定，直至關鍵的第9局，Coleman被打破發球局，落後局數4：5。陷入出局邊緣的黃澤林隨即回應破發，惟相若劇情再次上演，自己發球局又失守，更曾經出現過「Match Point」，幸好Coleman都捱得過再破發，次盤同樣需要打「Tie Break」，黃澤林連贏7分，以細分7：1扳回一城。

黃澤林在決勝盤立即施壓，在對方發球局周旋逾12分鐘，成功把握破發機會，其後雙方都保住發球局，他的強勁抽擊更打到對手擲拍，甚為洩氣。直至局數5：4，只要Coleman保發即可勝出，可惜打得略為手緊，被破發追成平手，雙方第3度以「Tie Break」分勝負。Coleman中段接連失誤，兩個發球分亦失分而回，落後2：5，最終以細分4：7再輸一盤，力戰2小時52分鐘後飲恨，無緣4強。