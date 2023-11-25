德甲｜哈利卡尼一箭定江山破紀錄　拜仁慕尼黑小勝科隆升榜首

「我感覺好好，（德國）就好似我第二個屋企咁！」

德甲周五（24日）深夜獨腳戲，拜仁慕尼黑作客科隆，尖刀哈利卡尼（Harry Kane，又譯哈利簡尼）上半場「執死雞」一箭定江山，攻入今季第18球，打破德甲紀錄，同時助拜仁暫時升上榜首。



拜仁慕尼黑作客鬥科隆，繼續追逐利華古遜的榜首位置，祖普莫亭在禁區擺脫對方守衛，射門都越過門將了，卻被科隆球員護空門，哈利卡尼在最佳位置現身，輕鬆送入空門「執死雞」，20分鐘攻入全場唯一入球，結果拜仁一球小勝科隆，暫時以1分之差力壓利華古遜升上榜首，但踢多一場。

哈利卡尼補射建功，攻入拜仁奠勝一球。（路透社）

哈利卡尼今夏加盟拜仁慕尼黑後入球停不了，今仗攻入奠勝一球，已經是他在聯賽的第18個入球，超越上季神射手全季的入球數字，亦是德甲史上首人在12場轟入18球，同時成為在德甲入球最多的英格蘭球員。

除了聯賽，卡尼在歐聯亦貢獻4球，上陣1438分鐘交出22個入球，平均約65分鐘就有進帳。

哈利卡尼今季聯賽已攻入18球。（路透社）

從熱刺轉戰德國，縱然拜仁今季已先後失落德國盃及德國超級盃，哈利卡尼依然追求生涯首個錦標，但他仍對德國產生家的感覺，並希望以入球回報拜仁：「我感覺很好，這裏就像我的第二個家，隊友﹑工作人員﹒球迷都十分歡迎我，所以我想以入球回報他們。我們球隊有很多出色的球員，他們製造很多機會，我只需要在適當的時機出現在適當的地方就可以了。」

哈利卡尼更直言，他每一仗為拜仁上陣，他已經知道自己將有很多機會，亦是生涯中最容易取得入球的階段。

哈利卡尼入球停不了，他歸功於一眾出色的隊友。（路透社）

拜仁慕尼黑今仗90分鐘以原陣應戰，全場沒有換人，主帥杜慈賽後強調並非不相信後備席的球員：「（沒有換人）是有點不幸，並不是對後備席上的球員沒有信心，只是在場上的球員表現很好，而賽事到最後又十分緊湊，我不想作出任何調動，我擔心打亂節奏。我賽後都向他們（後備席上的球員）致歉，希望他們不會怪責我。」