德國盃｜拜仁慕尼黑遭德丙隊絕殺次圈止步　梅拿為隊友向球迷道歉

95分02秒，沙貝魯根的高斯撞射射破拜仁慕尼黑的大門，在德國盃第二圈絕殺這支德國班霸，爆出最大冷門，德丙排第15位的沙貝魯根眾將彷彿贏得世界盃一樣，全隊上下瘋狂慶祝。反觀意外出局的拜仁，德媒指賽後只得5人向作客的球迷致意。



德國盃第二圈，德甲班霸拜仁慕尼黑與德丙排第15位的沙貝魯根（Saarbrucken）碰頭，作客的拜仁先由湯馬士梅拿的遠射建功，以為戰情傾向拜仁一方，拜仁中堅馬菲斯迪歷特隨後觸傷右膝傷出，加上對手雖然是「丙組仔」但鬥志十足，把握拜仁完半場前一次失誤，由桑特麥爾（Patrick Sontheimer）追成平手。

拜仁換邊後強攻對手，利萊辛尼連番攻門同樣無功而還，隨時間愈接近完場，攻勢愈見凌厲，惟拜仁慕尼黑一直找不到入球，沙貝魯根在補時階段卻憑右路一次地波傳中，後上的高斯（Marcel Gaus）撞射破網，95分02秒攻入奠勝一球，結果拜仁慕尼黑以1：2遭德丙球隊絕殺，次圈止步。

沙貝魯根門將興奮慶祝。（路透社）

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沙貝魯根爆大冷晉級，完場哨子聲響起後，全隊陷入瘋狂狀態，一向跑進球場內慶祝，就如贏得世界盃般興奮，而拜仁球員則面如死灰，德媒表示拜仁慕尼黑賽後僅得5人向作客的球迷致意，其餘球員直接返回更衣室。

拜仁的老大哥湯馬士梅拿賽後透過社交網站發文，向球迷致歉，「這是一場難以接受的敗仗，我想代隊友向今晚在場的球迷致歉，我們賽後需要留在場上，但部分隊友先行離場，這是對你們不尊重的舉動。」

湯馬士梅拿曾經錯失門前機會。（路透社）

拜仁慕尼黑主帥杜慈賽後直言，麾下沒有輕視對手，並表示對出局感到非常失望。英格蘭尖刀哈利卡尼今仗只是在場邊熱身，沒有披甲，卻再度目擊球隊繼德國超級盃後，再失一項錦標，拜仁餘下球季只能爭奪德甲及歐聯。