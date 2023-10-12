哈利卡尼離隊後熱刺英超排榜首　無悔投拜仁大方送上祝福︱足球

英格蘭隊長哈利卡尼（Harry Kane）今夏離開心愛的母會熱刺，轉戰德國加盟拜仁慕尼黑。諷刺的是，他離隊後，熱刺在新領隊普斯迪高古帶領下表現愈來愈好，經過8輪賽事，更榮升榜首。

對於熱刺的好表現，卡尼大方祝賀，重申一生只愛熱刺，同時指出並沒有後悔作出離隊的決定。



卡尼加盟拜仁後射手本身盡現。（Getty Images）

卡尼：「我是熱刺球迷，只想熱刺好」

英超第8輪壓軸大戰，阿仙奴1：0擊敗曼城，不止將藍月亮擠落第三位，亦順道讓熱刺升上榜首。熱刺與阿仙奴同樣聯賽6勝2和得20分，前者以較佳得失球力壓阿仙奴，兩支北倫敦球會分佔英超頭兩位。

熱刺今年夏天失去前線靈魂人物卡尼，陣容大換血，並由沒有英超領軍經驗的澳洲人普斯迪高古出任領隊，平實地變革，開季效果卻出乎意料地好。外界自然關心卡尼對熱刺的看法，他大方說：「整個球員生涯我一直明言，我是熱刺球迷，我只想熱刺好。」

熱刺開季表現暢順，8輪賽事後升上榜首。（Getty Images）

重申一生只愛熱刺 不過……

「熱刺目前表現幾好，那實在是好事。我想之前我已說過，以他們的踢法，這個領隊會很適合他們。」卡尼稱，身在德國的他一直持續留意熱刺和英超，跟不少熱刺球迷一樣，既開心，又不敢太興奮：「當然，仍有很遠的路要走，但正如領隊所言，球迷沒有理由不為球隊進步感到開心又興奮。希望他們能繼續下去，我只希望熱刺一隊贏得英超。」

卡尼一開口講熱刺便滔滔不絕，彷彿依然是球隊代言人，他隨即指出：「當然我必須尊重拜仁慕尼黑，球迷都知道熱刺常在我心，這是毫無疑問的，但我必須將所有專注力放在拜仁，盡量令我們取得最大成就。」他很清楚，外界會對他的忠誠有所懷疑，尤其是當熱刺表現好的時候，「我當然希望他們愈成功愈好，但現在拜仁才是我的關注重點，嘗試為球隊交出表現。」

「有時感覺會有點怪」

卡尼加盟拜仁後在場上如魚得水，9場比賽已攻入9球，並帶來5次助攻。他直言，留在熱刺的時間太長，所有朋友、教練和職員仍在那兒，「有時感覺會有點怪」。可是無論足球或是人生，都會遇上新挑戰，「我嘗試搵屋，學習新語言，認識拜仁的新隊友和教練。看到熱刺踢波而我不在陣，最初感覺很奇怪，不過我將精神集中在拜仁身上。」

「我在這裏，感到興奮，這是個我永遠不會後悔的決定。我為開季表現感到自豪。」熱刺與卡尼分開了，彼此之間沒有惡言並各有理想新發展，大概是所有熱刺球迷的共同願望。