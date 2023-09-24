拜仁7：0大炒波琴　哈利卡尼大演帽子戲法兼破紀錄︱德甲

撰文：吳慕兒
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拜仁慕尼黑在德國甲組足球聯賽（德甲）主場對波琴，7：0大勝，哈利卡尼（Harry Kane）個人大演帽子戲法，這位今季新加盟的英格蘭前鋒為拜仁上陣頭5場聯賽累積攻入7球，創下球會新紀錄。

拜仁慕尼黑在德國甲組足球聯賽（德甲）主場對波琴，7：0大勝，哈利卡尼（Harry Kane）個人大演帽子戲法。（Getty Images）

卡尼連中三元後，打破由拜仁傳奇武勒（Gerd Mueller）、高路斯（Miroslav Klose）、文迪蘇傑（Mario Mandzukic）共同保持的首5仗德甲入5球紀錄，成為加盟拜仁後頭5仗攻入最多入球的球員。

拜仁剛在歐聯首輪分組賽4：3擊敗曼聯，回到德甲賽場，進攻火力依然強大，大勝7球，再次全取3分。賽後他們以4勝1和，累積13分續居榜首。他們今季德甲僅曾在利華古遜身上失分，利華古遜周日才有比賽，若獲勝的話可追至跟拜仁同分。

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卡尼今夏以1億歐元由熱刺轉投拜仁，成為德甲史上最昂貴收購，事實證明他實在「物有所值」，面對波琴，祖普莫亭4分鐘門前先開紀錄，卡尼在13分鐘憑一個帶有幸運成份的入球，為拜仁拉開至2：0。早段已連環失守，完全打開波琴後防缺口，守將迪歷特29分鐘頭槌入球，加上卡尼38分鐘妙傳予利萊辛尼射成4：0，拜仁半場已領先4球。

54分鐘卡尼憑十二碼再入一球，後備上陣的泰爾（Mathys Tel）82分鐘的入球，令拜仁領先至6：0，卡尼還未停下來，89分鐘一記聰明的挑射終於令波琴的噩夢終結，拜仁大勝7：0。

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