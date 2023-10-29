德甲｜卡尼「碧咸式」60碼金球助拜仁狂勝　萬人迷本尊現身認證

英格蘭前鋒哈利卡尼（Harry Kane）轉投德甲的拜仁慕尼黑後表現大勇，周六晚（28日）的德甲賽事，拜仁在一場出現3面紅牌的賽事中8：0大炒達斯泰特，當中卡尼一記「碧咸式」入球惹來熱議，他賽後對這入球也大感滿意，未料引來碧咸本尊上水。



這場拜仁慕尼黑主場對達斯泰特的聯賽，主隊的開局可說災難式，紐亞4分鐘傳球予峨嵋月頂的甘美治，卻沒有注意到隊友後防已有對手球員逼近，甘美治一接球便遭搶走，他追截從後撞跌對手，遭球證直接出示紅牌驅逐，拜仁一開波已打少一個。

但賽事其後發展得更離奇，達斯泰特在21和41分鐘分別有加蘇拿和麥利卡分別因「甘美治式犯規」而領紅被逐，拜仁轉眼間由踢少一人，變成「10對9」的優勢。不過兩軍上半場在一輪混亂後都未能取得入球，拜仁直到下半場才展開一輪大屠殺。

拜仁早段有紐亞一次傳球，間接導致甘美治犯規被逐。（路透社）

51分鐘，哈利卡尼率先打開紀錄，他在69分鐘取得的第二個入球，成為今場焦點一幕，達斯泰特門將舒祖漢站位太出，哈利卡尼在中場線離門約60碼處前獲得皮球後，即起腳笠射，皮球在龍門正中擦楣底入網，即使舒祖漢立刻返後也為時已晚；卡尼在88分鐘完成帽子戲法，加上利萊辛尼和穆斯亞拿分別梅開二度、湯馬士梅拿也攻入一球，拜仁以8：0狂勝一場。

哈利卡尼（中）和穆斯亞拿（右）都有入球。（Getty Images）

碧咸的Netflix紀錄片早前推出後大受歡迎，卡尼這個金球，也獲媒體與碧咸當年一記入球相比——1996/97英超球季，碧咸為曼聯上陣對AFC溫布頓，也在中場線、中圈右側表演半場笠射入球，與卡尼的入球相比，碧咸起腳的位置稍稍偏右、沒卡尼那麼正中。有球迷將兩個入球剪輯成一條影片，詢問網民：「誰入得更靚？」

卡尼對這個入球也顯得非常滿意，賽後，他在個人Instagram帳戶談賽後感：「今天的比賽很精彩，尤其是下半場，顯然是我生涯中其中一些比較好的入球。」他特別提到最後的那記半場笠射：「我在中場線拿到波，其實我上半場已留意到對手門將經常站了出來，我也一直常常留意門將站位。我生涯中也試過不少次由半場起腳，而今次結果很完美，剛剛好貼着楣底入網、令門將沒有機會救到。」

未料影片引來跟卡尼一樣曾任英格蘭隊長的碧咸本尊現身留言「認證」，道：「我想說的是，我不知道你的入球是受到什麼啟發的……」明顯是說卡尼的入球跟自己昔日的金球相似，他進而恭喜這位後輩：「真是個精彩的入球！」