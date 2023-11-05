德甲｜拜仁作客大勝多蒙特 卡尼連演帽子戲法締多項紀錄
撰文：高詩琦
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德甲香港時間周日凌晨（5日）上演「德國國家打吡戰」，由多蒙特主場對拜仁慕尼黑。
多蒙特再一次對死敵大敗，而拜仁前鋒哈利卡尼（Harry Kane）亦上演帽子戲法，刷新多項數據。
拜仁上周在德國盃爆大冷遭德甲下游球隊沙貝魯根（Saarbrucken）淘汰，回歸德甲後即鬥多蒙特，狀態曾惹懷疑。不過拜仁銳意一雪前恥，多蒙特即使在主場出擊，9分鐘就已落後兩球，遭烏柏美卡奴（Dayot Upamecano）和哈利卡尼各入一球。比數一直停在0：2，直至72分鐘，卡尼再入一球，90分鐘再完成帽子戲法，拜仁4：0大勝一場。
哈利卡尼今場造出多項數據和紀錄，他連續兩場德甲上演帽子戲法，令他成為自12年前的馬里奧高美斯以來的第一人；今場成為第一位首戰德國國家打吡便連中三完的球員，另外，他在首10輪聯賽就已攻入15球，成為德甲史上最快攻入15球的球員。目前位居德甲神射手榜首的他，也追平「轟炸機」梅拿在1968/69球季所締、10輪聯賽過後入球最多的紀錄。
曾效力英格蘭青年軍、現為德國大國腳的穆斯亞拿，不禁大讚這位前輩，道：「我本身對他已有很高期望，但他目前表現出來的水平比想像中更高，跟他合作也比想像中更容易！跟他踢波真的很舒服，他的傳球很精彩，我只要跑對手身後，他就能傳球給我。」
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