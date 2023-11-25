劍擊香港公開賽｜方凱申重拾久違衝勁　符妤名相隔4年本地賽封后

香港劍擊隊在月初戰畢國際賽後重返主場，男子重、佩劍以及女子花劍隊在周六（25日）的「香港公開劍擊錦標賽」分途出擊，男重主將方凱申在決賽擊敗何瑋桁封王，前者坦言今場賽事於劍會教練Alex支持下，重拾打劍久違的衝勁。



香港劍擊公開賽今日在亞洲博覽館上演首日賽事，港將何瑋桁在男重4強以15：12力克隊友吳浩天後，在決賽與擊退黎家俊的方凱申碰頭，最終後者在大幅領先7：1下，以15：8輕取何瑋桁，一直沉着氣的方凱申於獲勝握手後吼叫了一聲，「決賽雖然不是很激烈，但最後嗌是想提醒自己，要拎返個激情。」

方凱申（右）在男重決賽擊敗隊友何瑋桁封王。（廖雁雄攝）

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二人在決賽分勝負後，一名外籍男子走過來與兩人擁抱，原來是兩人所屬劍會「Primo」的教練Alex。方凱申向記者介紹指常給自己建議的Alex是「半個教練」，今天也讓他重拾久違的衝勁。他不諱言近來打劍缺乏以往的激情和衝勁，甚至在落選亞運個人賽資格、對輸贏也不太大感覺，「最近打劍熄熄哋火，仍很熱愛打劍，也很落力練習，但在場上沒了以往的拼勁，可能多年生涯又經歷高低，磨蝕不少稜角。」

以「冇咗股氣」形容打劍的他感謝Alex支持說：「他今天義務看我比賽，給我不少建議，我得分時他嗌得很大聲，帶動到我重拾衝勁。」職業運動員需保持平常心以穩住發揮，方坦言這也曾令自己因而在場上壓制團火，甚至曾一度糾結想尋回去年世錦賽8強打出代表作的感覺。

方凱申感謝劍會教練Alex的支持，帶動他今場重拾衝勁。（葉詩敏攝）

「世錦8強是另一個心態，好享受、好投入 ，專注得連得分也不會興奮，那個感覺暫時未搵得返。」方凱申直言糾結好一段時間，後來從中明白了「想複製以前成功是懶惰的行為」。他續道：「因為每一日都是新的，對手都會變，那天打得好因為好集中拆解每個東西，好快做到決定，以為模仿返個模式就能繼續取勝，其實不可能」。

他隨後淡淡然說：「所以沒刻意搵返（感覺），放下了。」問到在公開賽重拾衝勁會否對新賽季有幫助，他笑言不該再心急，「不說新賽季那麼遠，對下星期一練習有幫助，一步一步來。」男重港隊將在下月初遠赴加拿大溫哥華出戰世界盃。

方凱申重拾打劍衝勁，心情大好的他在頒獎台上向觀眾揮手。（葉詩敏攝）

女花符妤名挫鄭曉為封后

女子花劍決賽由亞運代表鄭曉為和符妤名爭冠，勢均力敵的兩人過往曾多次交手，今仗中段數度戰平下，最終符妤名在末段接連得分，以15:13奪冠而回。「好開心，在2019年後沒有贏過公開賽冠軍，今年4個本地賽，前3次都是亞軍。」賽後符妤名笑說。

對於新季目標，她期望能力爭巴黎奧運積分，對目前與鄭曉為、關渝澄和陳諾思組成的女子團體抱持信心，並希望能在世界盃和大獎賽突破打入32強。

符妤名在決賽擊退鄭曉為，相隔4年奪公開賽冠軍。（廖雁雄攝）

符妤名（右）期望今季能在國際賽穩定打入正賽，甚至突破32強。（廖雁雄攝）

男子佩劍方面，19歲港將陳樂熹在4強以15：8擊敗曾獲NCAA年度最佳劍手的李澤峰後，決賽面對亞運代表羅浩天，末段於落後13：14下連得兩分，最後一劍果敢「點手」得分更獲觀眾高呼「好劍」，以15：14封王，贏得今年第二個本地賽錦標；李澤峰與張愷駿則同列季軍。