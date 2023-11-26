英超速評｜全場被扭過7次的入球英雄 如何用好阿諾特是高普大課題

直至面對利物浦這一仗前，曼城在2023年全年於各項賽事主場出擊，錄得23場全勝；憑着夏蘭特上半場的入球及嚴密的佈防，滿以為可以再下一城，可是卻給阿歷山大阿諾特靈光一閃的勁射，令比賽只能以1：1和局收場。

利物浦倖保一分，但如果今季無法糾正防守上的結構性缺陷，恐怕難以挑戰曼城的王者地位。



阿諾特的防守能力一向為人詬病，過往有法賓奴及佐敦軒達臣等補位，彌補利物浦右路的防守缺口；去季兩人狀態大跌，因此主帥高普讓阿諾特於進攻時內收到中場，一來讓中堅（之前主要是好氣好力的干拿迪）補位，二來釋放阿諾特的傳球能力。

阿諾特（左）今仗面對速度極高的曼城翼鋒杜古，陷入苦戰。（路透社）

今季，紅軍一次過換掉整條中場線，阿歷斯麥亞里士打任防中，配以兩名「8號位」中場的蘇保斯拉爾及賴恩格雲貝治（今場則起用了居迪斯鍾斯）走上走落，助攻助守。這種配置在主場氣勢加持下，主攻時非常有效，但當作客面對反擊速度飛快的對手如熱刺、車路士及今仗的曼城，便會吃盡苦頭。

阿諾特雖然今仗傳送依然出色，還貢獻了一個入球，但防守端卻不敢恭維，失波那一球正是源於他被曼城左閘尼敦阿基扭過，後者再直傳予夏蘭特於27分鐘射入；該挪威射手也以48場射入50球，打破了英超最快攻入50球的紀錄。阿諾特今仗面對謝利美杜古（Jeremy Doku）也盡出洋相，單對單下不是被高速爆過，就是被對方一個假身「Fake開」，結果他全場共被扭過了7次。相比之下，曼城四人防線，只得尼敦艾基被過1次，其餘基爾獲加、魯賓戴亞斯及文路爾艾簡治今仗都沒有被扭過。

麥亞里士打（左）非防中出身，踢「6號位」非常吃力。（Getty Images）

那麼中場有沒有幫阿諾特協防呢，上半場蘇保斯拉爾及沙拿都勤於回防，但紅軍因為落後，開始壓前搶逼，後防空位更多，令阿諾特單對單面對杜古的時間更長，那麼「6號位」的麥亞里士打又怎樣？前場壓前，但後防怕反擊，所以沒有相應壓前，形成中場中間有一大片區域，而麥亞里士打本身非防中出身，而且速度、身形、體能也不是簡迪型可以覆蓋全宇宙，因此這名阿根廷中場也非常吃力，不單被扭過4次，而且還有兩次被奪控球權；防守數據上亦不標青，3次嘗試剷截，得1次成功；12次五五波爭奪，也只搶到5次。

阿諾特進攻能力出眾，今仗便有神來之筆，勁射為紅軍扳平。（Getty Image）

曼城今仗沒做錯什麼，控制着節奏，以慢打快，後防保持4至5人，嚴防反擊，令紅軍最多只得一些「半機會」（預期入球指數剛好是0.55），紅軍鋒將達雲紐尼斯雖然賣力，但其頭槌與近射，都逃不過門將艾達臣的十指關。利物浦今仗也沒做對了什麼，沙拿雖然交出了一次助攻，但其實今仗沒有射門，事實上左路亦接近癱瘓，左翼無論是迪亞高祖達還是後備入替的路易斯迪亞斯，都未嘗射門。

阿諾特在的入球，僅屬神來之筆。或許英格蘭主帥修夫基是對的，即是索性安排阿諾特踢中場，高普是不是也可以考慮在某些場次轉陣？反正正選左閘安德魯羅拔臣養傷，讓阿諾特移前，後防轉踢三中堅，可能是一石二鳥之舉。