足總盃︱大埔意外首圈出局　李志堅：非天跌下來　晉峰一掃頹風

足總盃第一圈賽事，大埔爆冷不敵晉峰，主教練李志堅認為球隊欠缺一名有把握力的前鋒，成為致命傷。



港超中下游的晉峰遇上排第三位的大埔，3分鐘意外地由李呈門前撞入先開紀錄。其後一度發生小插曲，場內音響傳來怪聲，持續接近兩分鐘，幸球員未受太大影響。上半場大埔僅得零聲攻勢，韓籍新前鋒朴叡俊明顯跟球隊格格不入，面對鄭璟昊與呂卓芹兩名「客串」中堅依然無表現。

大埔主帥李志堅於37分鐘終按捺不住換人，由利馬入替朴叡俊，攻勢稍有起色。利馬完半場前即有機會，接應雷仙奴左路突破後傳中，禁區頂勁射但省中人。

朴叡俊（左）上半場甚無建樹，踢了37分鐘就被換走。（袁志浩攝）

大埔半場休息後再由蔡立靖入替陳曉鋒，晉峰則加強防守；60分鐘雷仙奴禁區外崎角位抽射僅越楣而過，4分鐘後左路開出角球，利馬前柱向後頂，加比爾頭槌二傳門前，蔡立靖剷射踢不中皮球，陳肇鈞加一腳又被龐焯熙封位擋出，加比爾再補中又偏離目標。

最後階段大埔將中堅馬高斯山度士推前，但依然無法追平，鍾偉強更因投訴領第二黃被逐，結果晉峰小勝大埔0：1，晉級半準決賽，12月16日會遇上東方，爭奪四強席位。

港足中場陳肇鈞今仗表現未如理想。（袁志浩攝）

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大埔缺射手成致命傷

大埔賽後在場邊圍圈檢討，主教練李志堅承認全隊發揮不佳，初段欠集中下先失波，令球隊問題被放大，「我們沒有具把握力、能挺身而出的前鋒，即使贏波也不能多入一球，先失球便會踢得艱難，這問題暫時處理不到。」他透露，在中鋒馬卡雷拿、卡朗先後受傷下，球會正物息新射手。

大埔早前曾在各項賽事連續六場不敗，包括標準流浪及冠忠南區，但自從高級組銀牌八強不敵理文，便猶如洩氣般，菁英盃不敵港會，上仗也僅勝香港U23一球。李志堅希望，麾下能及時調整心情，「當然大家走到這一步，也想嘗試挑戰點什麼，但如果不行，就要快一點醒過來。這不是天跌下來，正如一開始也沒有（太大期望）這樣想會舒服一點。」

李志堅賽後跟球員檢討。（袁志浩攝）

至於賽前四連敗兼失22球的晉峰，今仗不但保持清白之身，更一改過去兩仗反勝為敗的「陋習」。守門員龐焯熙稱，要感謝隊友的努力，形容勝仗如一支強心針。「之前曾經很迷茫，因為訓練高強度、教練也很嚴格，但我們一直看不到成效，會懷疑是否用錯了方法，傷病也一直增加，今場勝利一掃我們的疑惑。」