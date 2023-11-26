日職聯｜神戶勝利船首度封王　恩尼斯達離隊4個月即奪冠

大衛韋拿﹑普多斯基﹑恩尼斯達等球星亦曾經是神戶勝利船的球員，但偏偏與日職聯冠軍無緣，上季更加差點降班。

當「小白」7月離隊後，即使簽入另一西班牙前國腳馬達，但神戶在大迫勇也﹑武藤嘉紀等前日本國腳領軍下，憑實而不華的陣容，首度制霸日職聯。



神戶今輪擊敗名古屋的話，即可提早封王。（神戶X截圖）

神戶勝利船的爭標對手橫濱水手周五（24日）失分，只要神戶今輪擊敗名古屋鯨魚，即可提前一輪封王，井出遙也與武藤嘉紀2分鐘連下兩城，即使其後失守，神戶依然保住2：1的勝局，領先橫濱4分，首度制霸日職聯。

完場哨子聲一響，神戶確定封王，兩大主力前鋒武藤嘉紀與大迫勇也相擁，武藤更眼泛淚光，神戶眾將陷入瘋狂，看台的球迷同樣感動得掉淚，神戶眾將穿上印有冠軍的T恤向球迷致意，再一同拋起主帥吉田孝行及球會主席。

神戶勝利船終於一嘗日職聯冠軍滋味。（神戶勝利船X截圖）

神戶勝利船自1997年首度升上J1，近年屢屢簽下大衛韋拿（David Villa）﹑恩尼斯達（Andrea Iniesta）﹑普多斯基（Lukas Podolski）﹑華美倫及保贊等前巴塞兵兼國腳級人馬，可惜一直無緣頂級聯賽冠軍。神戶25年來兩度降班，最接近降班一次是上季，神戶半季時間留在降班區域，找來名宿吉田孝行教亡，他第三度執教神戶勝利船，結果直至最後階段順利上岸。

吉田孝行接掌神戶後，球隊脫胎換骨，由上季驚險護級，今季變成爭標分子，全季除了第一輪，其餘時間未曾離開過三甲位置。與以往最大分別，就是不再以大名球員作球隊重心，恩尼斯達今季僅得4次上陣機會，與另一名前巴塞兵沙治森柏（Sergi Samper）一同離隊，改以武藤嘉紀﹑大迫勇也及酒井高德等前外流兵，他們同樣是剛踏入「3字頭」，具備經驗亦有一定的活力，武藤嘉紀與大迫勇也兩名前鋒，在今季合共為球隊攻入32球。

大迫勇也今季攻入22球，成為球隊的首席射手。（神戶勝利船X截圖）

神戶勝利船在恩尼斯達離隊後，簽入另一名前西班牙國腳桑馬達（Juan Mata），這名前曼聯﹑車路士中場自今年9月加盟神戶後，在無傷無病的情況下，遭遇與「小白」差不多，至今僅為神戶上陣10分鐘，但如今隨神戶一同捧盃。

現時在中東搵食的恩尼斯達仍然心繫神戶，得知神戶封王後，拍片祝賀舊東家，直言最近一年看到球隊上下為爭標貢獻一切，如今終於達成目標，是時候好好享受勝利的感覺。