F1阿布札比站｜韋斯達賓再奪頭位　賽程太地獄車手直言吃不消

F1（一級方程式）賽季周日（26日）在阿布札比煞科，前一晚的排位賽，有車手坦言賽程安排令他們的身體已「受不了」；不過，明年如果全部分站順利舉行，分站數將會達到史無前例的24站。



今季F1一早由紅牛車隊的韋斯達賓（Max Verstappen）大幅領放，早就連續第三屆奪得車手世界冠軍；而紅牛車隊也毫無懸念衛冕車隊冠軍，阿布札比站只是例行公事，但對車手、車隊和賽會所有工作人員而言，還是必須全力應付。

今站最難應付之處，是阿布札比站安排在緊接美國拉斯維加斯站之後，而兩地時差達12小時，令車手、職員都叫苦連天。當中Alpine的奧干在排位賽Q2出局，排名第12。其實奧干周四因病缺席了媒體活動，他在排位賽後直言身體吃不消。

奧干坦言身體無法負荷23、24場比賽。（Getty Images）

「我不肯定（生病）是不是因為拉斯維加斯的時差，但我們已4日沒有見過太陽了，而增加身體負荷的因素很多。通常完成阿布札比後才會生病的，但今季的比賽數目比起年多一至兩場（編按：2022和2023賽季實際舉行的場數一樣為22場）。」

在云云車手中，奧干體型特別瘦削，身高1.86米的他僅重66公斤，完全沒有令戰車超重的風險；而其他較他矮的車手，體重大多達到70公斤或以上，他續道：「我們的身體不能用來承受23或24場比賽的，看看明年我們是否能躲得過（生病）吧。」

奧干在排位賽排第12，不敵隊友加斯利，但他認為以自己的身體狀況來說已滿意。（Getty Images）

雖然奧干今站的排位成績，再一次敗予打入Q3的隊友加斯利，他在全季排位成績以8：14輸給新加盟的加斯利，但他認為自己在阿布札比排位賽的表現已有交代：「在比賽前兩日都躺在床上，狀態當然不理想，考慮到所有因素，我覺得我們做得還不錯，而且我也沒有參加第一節自由練習。」周五的FP1，奧干的位置由Alpine青訓車手杜漢（Jack Doohan）暫代，以滿足每架車都要由未曾出戰F1的車手駕駛、完成一節練習的規定。

皮亞斯特利（右）今次的排位賽第三名沒再被取消，袋袋平安。（Getty Images）

阿布札比站排位賽最終由韋斯達賓奪得頭位，他將會力爭繼續擴大自己今季刷新的單季分站勝利紀錄，目前他已在21場中贏得18場；另外，今季也只得一站不是由紅牛勝出，就是法拉利的辛斯贏出新加坡站。

今站排位賽也有驚喜，角田裕毅駕史更新版的艾法托利AT04，獲得生涯最佳排位賽成績的第6名；而超級新秀、麥拿侖的皮亞斯特利排第3，僅次陸克萊。