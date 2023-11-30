歐聯｜曼聯憾和加拉塔沙雷 奧拿拿兩接罰球兩犯錯 坦赫格拒怪責

曼聯在歐聯A組賽事造訪加拉塔沙雷的「地獄主場」，曾兩度領先兩球，可是近期表現轉趨穩定的門將奧拿拿卻在今仗連續犯錯，最終只能以3：3打和，5戰得4分敬陪末席，出線形勢被動。



「紅魔鬼」今季歐聯5場第4次失掉3球或以上，共失了14球，也打破了英超球隊的失球紀錄。



上場入了一記精彩倒掛的阿歷真度加拿祖於11分鐘便先開紀錄，7分鐘後般奴費南迪斯遠射掛網，助曼聯早早就領先2：0。近3場英超未嘗失守的奧拿拿，卻在29分鐘犯錯失波，當時主隊的薛耶治（Hakim Ziyech）右路主射罰球，皮球飛向遠柱，但奧拿拿在視線受阻下，竟然移步向左邊，卻被皮球在右手邊溜入網窩。

薛耶治（右）今仗表現出色，貢獻了2入球1助攻，助加拉塔沙雷搶回一分。（路透社）

曼聯士氣未受損，不時以反擊製造具威脅的埋門，麥湯米尼於55分鐘由後場策動攻勢，再一口氣跑入禁區接應達洛治的傳送射成3：1。禍不單行的是，這時候奧拿拿又來打擊軍心，再次是薛耶治於右路主射罰球，這次奧拿拿撲到皮球，但判斷猶豫下將皮球撲入網內，讓加拉塔沙雷於62分鐘追至2：3。

今仗表現出色的薛耶治在71分鐘妙傳艾度路高奴（Kerem Akturkoglu），後者殺入禁區勁射近柱破網，也讓雙方打成3：3平手。曼聯失分後，只得4分排小組第尾，下場必須主場擊敗已出線的拜仁慕尼黑，而且各得5分的哥本哈根與加拉塔沙雷打和，方有望晉級。

面對薛耶治兩記罰球，奧拿拿都處理得很差，兩度犯錯下兩度失守。（路透社）

曼聯主帥坦赫格賽後坦言：「我認為我們表現得很好，當然我們是齊上齊落的。我們有些失誤，但球員們已踢出我想要的足球了。我當然有些失望，因為我們應該要取勝的。」但他拒絕責怪奧拿拿：「他（奧拿拿）的表現還好。我常說，在足球世界裏，個人的失誤會影響勝負，球員雖有責任，但團隊才是重點。」

曼聯主帥坦赫格賽後沒有怪責奧拿拿，認為球隊要齊上齊落。（路透社）

隊長般奴費南迪斯則認為：「我們必須學懂控制球賽，這不是我們首次這樣（被追平或反勝為敗），譬如對哥本哈根，我們曾領先3：2（最後輸3：4）；我們要學聰明點，並要將比賽控制得更好。」事實上，曼聯上次於主場面對加拉塔沙雷時，曾憑凱倫梅開二度而兩度領先，最後卻以2：3落敗。

賽後連加拉塔沙雷的門將梅斯利拿（右），也走去安慰奧拿拿。（路透社）

曼聯雖然在英超13場有5次不失球，但在歐聯出戰5場卻只得1次保住清白之身，且失了14球，比任何英超球隊在5場歐聯賽事多失了3球。另外，曼聯今季在所有賽事出戰20次，失掉33球，也是球會自1962/63年球季以來，失波最多的一次。似乎主帥坦赫格必須要正視球隊的防守問題，而有球評家便提醒——迪基亞還是自由身。