加拿祖因太喜歡C朗遭美斯Unfollow？里奧費迪南爆料引網民爭議

美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）與C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯：C羅）的史上最佳之爭，不僅是球迷在這十多年間時常爭論的話題，不少球員亦經常提起。

曼聯名宿里奧費迪南（Rio Ferdinand）最近在其Youtube頻道上表示：「紅魔」新星加拿祖（Alejandro Garnacho）向他透露，由於自己太喜歡C朗，並認為該名葡萄牙球星是史上最佳，因而被美斯在Instagram上取消關注。



里奧費迪南日前在個人Youtube頻道《Rio Ferdinand Presents FIVE》中提及此事：「你知道我喜歡他（加拿祖）什麼嗎？他毫不在乎其他人的眼光（doesn't give a f*ck）。加拿祖跟我說，美斯取消關注了他，因為他毫不掩飾自己更喜歡C朗。他毫不在乎地表示『我是C朗球迷』。即使他身在阿根廷國家隊，仍認為C朗是GOAT（史上最佳）。」

加拿祖最近射入一記驚天倒掛，入球後做出C朗的招牌慶祝動作。（Getty Images）

這次爆料在網上引發球迷熱烈討論，特別是加拿祖近日對愛華頓射入一記驚天倒掛後，以C朗的招牌動作慶祝入球向偶像致敬，這番說法似乎並非毫無根據。查看美斯Instagraｍ，他確實沒有關注該名小將，C朗則有follow加拿祖。

不過Goal.com報道指，不少球迷表示其實早在2022年4月時，便發現美斯沒有關注加拿祖，當時後者在Instagram貼出與C朗在曼聯的合照，並於帖文中表示他是史上最佳球員，似乎還收下了C朗帽子戲法的比賽用球作紀念。

該則帖文當時也曾引來爭論，更讓前阿根廷國腳阿古路（Kun Aguero）回覆：「那是因為你還未曾跟最好的球員同場踢波。」並在後面加上美斯的帳號名稱。

不過其實在同年3月下旬，也就是發出該帖文之前，加拿祖亦有在Instagram貼出與美斯的合照：「夢想成真。偶像……」後面還加上山羊及皇冠的Emoji，寓意美斯為史上最佳。

那美斯究竟有沒有關注過加拿祖呢？又有沒有在最近因為該名小將表達對C朗的敬佩之情而將其unfollow呢？一切似乎無從稽考——不過這時加拿祖的胞弟羅拔圖（Roberto Garnacho）卻在社交平台X（前稱Twitter）發聲。

他轉發一則附有里奧費迪南相關發言的帖文並留言：「假的，美斯從來沒有follow過他，停止編造出這種只是為了製造仇恨的東西吧。加拿祖很喜歡也很敬佩他們兩人，你們所有人只試圖製造競爭。」

羅拔圖在留言處繼續補充：「我看過美斯向加拿祖展示世界盃的影片，你也不知道我們在家中如何慶祝。」他又表示今次發聲不是特別針對里奧費迪南，「我只是看到很多人因為不實資訊而對加拿祖有所誤解，我只希望澄清這件事情！」

連加拿祖的胞弟亦出聲澄清，這時網民轉而批評里奧，該名曼聯名宿也有回覆羅拔圖：「兄弟這是諷刺……」似乎是意指自己沒有「作故仔」，加拿祖當時只是對他開了個玩笑。不過網民不接受里奧費迪南的說法，紛紛指責他根本沒有聽到任何東西，還有大量留言「Hold the L」，意思即類似廣東話的「你X咗啦」。