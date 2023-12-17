大嶼山行山｜南大嶼郊遊徑遊山溪石澗　仰望大東山俯瞰長沙海灘

南大嶼郊遊徑由南山開始，依山腰而行，遊者不需要長途而艱辛的攀登，便可以輕易地欣賞南大嶼的美景。

長度：10.3公里 時間：4小時



這段徑的起點亦是鳳凰徑第二段入口處，為免錯過，可先沿單程行車路前往郊野公園管理站，附近有明顯指示路牌。這段徑的初段林蔭茂密，陰暗清涼。次生森林生長較佳，為不同的動物提供較佳的棲息地。經一個又一個過山溪石澗，前路亦漸見開揚，除了大東和二東山的崇山峻嶺外，山麓下的貝澳、長沙海灣亦盡收眼底，矮木灌叢廣佈山巒，渾圓山勢表露無遺。

走到能遠望鳳凰山時，便快要到達伯公坳，沿鳳凰徑往上走便會抵達鳳凰山，沿郊遊徑靠左依山腰而行，約一小時的時間才能抵達塘福。要留意的是，在末段降至引水道的石級頗為陡峭，走得太快易弄傷雙腳。

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導賞點

1. 長沙海灘

2. 山溪石澗

這段徑所經過的山溪石澗特別多，有的氣勢迫人，高逾十多米，長瀑由高處直衝深潭；有的流水淙淙，如美人秀髮般散於石壁間。這些石澗甚具可觀性，亦為炎夏的行山人士提供了消暑的泉源。

3. 二東山及大東山

大嶼山最為人熟悉的山脈莫過於大東山和鳳凰山。大東山是全港第三高峰，與二東山相連，遊南大嶼郊遊徑時不時可以仰望大東山和二東山的美景。

香港「動物山」大集合：（按圖放大）

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設施：資訊牌、標距柱、燒烤場、野餐地點、洗手間、涼亭。

交通資料

起點：乘搭新大嶼山巴士1號、2號、4號（於梅窩碼頭上車）或3M號（於東涌市中心或梅窩碼頭上車），在南山營地站下車。沿單線車道前往管理站，途中有明顯標示南大嶼山郊遊徑的起點。

終點：終點為鳳凰徑第十段引水道，可往東走約半小時，至東涌道乘搭新大嶼山巴士3M號（至東涌市中心或梅窩碼頭）、11號或23號（至東涌市中心）離開。



行山途中唔識路，要搵路時靠什麼？

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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：南大嶼郊遊徑】

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