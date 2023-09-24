荃灣行山｜川龍起步訪蓮花山廢校　經清快塘落深井食下午茶

外圍超強颱風吹襲沖繩，受其氣流下沉影響，本港天氣炎熱，有驟雨，小組安排走白石橋一帶林路，沿途林蔭，炎夏走在其中也頗舒服，川龍村小巴站集合。

（出發日期：2023年8月2日）



【編按：受颱風吹襲及大雨引致山泥傾瀉影響，多條行山徑需要封閉；請詳看郊野公園設施最新消息】

早上在荃灣兆和街早餐後搭80號小巴上川龍村，上午9時40分由小巴站過對面馬塘起步，經村路入林過牛寮，岔口左轉白石橋方向，到達白石橋沿林徑走出蓮花山林道，下行不遠便見蓮花山廢校的石梯及廢校等建築物，拍照後走出元荃古道旁涼亭大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，馬塘起步往白石橋探訪蓮花山廢校，出元荃古道涼亭大休👇👇👇

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休後經元荃古道出清快塘，沿村路下深井村下午茶，今日共走14公里，四個多小時完成。

▼按圖看清路線及沿途風景，清快塘沿路出深井村下午茶👇👇👇

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