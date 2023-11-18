大嶼山行山｜漫遊羗山俯瞰石壁水塘　經龍仔悟園賞古宅優美荷花池

東北季候風影響華南，天氣顯著清涼，又可上山玩玩，今周安排到鳯凰徑5、6段，羗山、靈會山，東涌11號巴士總站集合。

（出發日期：2023年10月11日）



早上天氣清涼，有雲，到東涌香港地早餐，搭上午9時05分開出11號巴士到深屈道下車，上行鳯凰徑5段起步點，整理一下拍過大合照，沿石級路上觀音山，沿山徑漫遊至海拔459米羗山，「羗山」位於大嶼山以西，大澳與石壁之間，沿路景觀開揚，可俯瞰石壁水塘一帶，拍照後繼續沿山徑上上落落，岔路口左轉靈會山方向沿山路上海拔490米靈會山頂，山頂好大風，拍照後下山到岔口大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，鳯凰徑5段起步至觀音山，沿山徑漫遊至羗山、靈會山👇👇👇

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休後轉右往龍仔悟園方向經萬丈瀑地至龍仔悟園，打個卡向前走岔路直走斜路下大澳，到東方小祇園午膳，食飽飽搭車回東涌轉車回大埔，今日走約10公里多，5小時完成。

▼按圖看清路線及沿途風景，經萬丈瀑地往龍仔悟園，走斜路下大澳到東方小祇園👇👇👇

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