大埔行山｜鉛礦凹接走城門林道四城林徑　龍泉谷大休池水清澈

立秋剛至，但受外圍雙颱風擾攘，天氣還是炎熱，相信要過了9月，天氣才會涼快點，小組仍是還了走林徑，尾段到龍泉谷浸水，消消暑，大埔墟站集合。

（出發日期：2023年8月9日）



編按：因受大雨引致山泥傾瀉，多條郊野公園行山徑封閉，詳情看郊野樂行網站

早上時多酷熱天氣警告已發出，到大埔新達廣場早餐，再到小巴總站搭23K小巴上新屋家，由新屋家起步，斜路上打鐵屻路口，到達衛徑登山口，沿山徑上鉛礦凹，天氣熱要慢慢行，10時多到達鉛礦凹，小休一會轉入城門林道──大城石澗段，前行少許左邊有山徑，沿山徑走四城林徑，途經四城石澗，轉入龍泉谷大休、浸水消消暑。

▼按圖看清路線及沿途風景，新屋家起步經鉛礦凹、城門林道、四城林徑👇👇👇

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約下午1時離開接虎蹤徑出城門林道灰橋旁公廁，往前走白千層徑出城門水塘，隊友搭小巴下荃灣下午茶，呀喵與平姐步往可風中學搭車，今日走了11公里，連玩水4個多小時。

▼按圖看清路線及沿途風景，接虎蹤徑出城門林道灰橋、白千層徑出城門水塘👇👇👇

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