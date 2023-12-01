游泳．美國公開賽｜何詩蓓400自末段發力摘銅　50自第5名觸池

香港游泳代表何詩蓓（Siobhan）在美國北卡羅來納出戰美國公開游泳錦標賽，次日賽事分別出戰女子400米及50米自由泳。Siobhan先在女子400自游出4分06.32秒，不敵麥堅杜殊及莉迪姬兩大強敵摘銅。



游泳．美國公開賽︱何詩蓓400自初賽力追莉迪姬 第5名晉決賽

自杭州亞運開始的一個月，何詩蓓迎來密集賽程，經過一個月的休息後，如今出戰美國公開賽。Siobhan次日賽事先出戰女子400米及50米自由泳，無獨有偶，兩項初賽皆以總成績第5名過關。

香港時間周五（1日）早上舉行決賽，女子400米自由泳並非何詩蓓強項，加上面對實力強橫的麥堅杜殊（Summer McIntosh）及莉迪姬（Katie Ledecky），Siobhan一早不在三甲，直至最後50米發力，以0.48秒壓過莉雅史密夫，摘下一面銅牌，而金﹑銀牌則落在麥堅杜殊及莉迪姬身上。

何詩蓓（右）在女子400米自由泳獲得一面銅牌。（影片截圖）

何詩蓓以4分06.32秒觸池，比起在今年德國站游泳世界盃造出的個人最佳時間慢逾1秒（4分05.30秒）。

何詩蓓不足一小時後再登場，由中長距離轉戰短距離的50米自由泳，Siobhan初賽游出24.83秒晉級決賽。在第2線出戰的何詩蓓，體力似乎有點影響，結果游出24.62秒，第5名觸池，與銅牌得主相差0.21秒。

不足一小時後，何詩蓓轉戰50米自由泳決賽。（影片截圖）

何甄陶在男子50米自由泳初賽以總成績第14名晉身B組決賽，更與休戰9個月復出的「新水神」的積素（Caleb Dressel）交手，結果Ian游出22.41秒，在B組決賽敬陪末席。