蝶后張雨霏傳被霍啟山力追本人這樣回應　教練一錘定音︱體育熱話

中國游泳「仙氣蝶后」張雨霏杭州亞運期間盛傳獲霍啟山力追，甚至遠赴匈牙利游泳館為女方打氣，引來中港媒體猜想，尤其霍啟山長兄霍啟剛的太太郭晶晶，昔日是世界級跳水名將，同屬「國寶級」運動員的張雨霏會否隨郭晶晶之後成為霍家媳婦，成為一時熱話。

中國媒體引述張雨霏對嫁入豪門的回應，加上她恩師崔登榮的一席話，相信暫時為緋聞一錘定音。



張雨霏。（Instagram）

與池江璃花子合演感人一幕

25歲的張雨霏兩年前在東京奧運游泳賽事為中國贏得2金2銀，當中200米蝶泳及4x200米自由泳接力均刷新世界紀錄，開始成為家傳戶曉人物，她不止本領高強，性格亦甜美可人，蝶泳是她的專項，為她帶來「仙氣蝶后」美譽。

張雨霏跟池江相擁而泣。（楊宇翹攝）

今年她再度大爆發，先在7至8月期間舉行的成都世界大學生運動會（世大運）參加9項賽事，並全部獲得金牌，之後緊接9至10月上演的杭州亞運，豪取6面金牌，追平日本泳將池江璃花子的上屆成就。池江在雅加達亞運數月後確診白血病，抗癌成功在東京奧運復出，當日在奧運會泳池邊張雨霏等待池江到來，跟她擁抱並約定「明年再見」，希望在杭州亞運再與對方比賽。亞運因疫情延期一年，張雨霏及池江今夏如約在亞運重聚。

杭州亞運50米蝶泳決賽，張雨霏贏得冠軍，是她第6面金牌，池江璃花子獲銅，賽後二人相擁而泣一幕感動世人，成為今屆賽事「名場面」之一。不過關於今屆亞運，張雨霏之後再爆出另一話題。

張雨霏被指接連獲霍啟山捧場。（截圖）

傳霍啟山由杭州追到布達佩斯

杭州亞運後，內地網民熱傳霍啟山追求張雨霏的消息。40歲的霍啟山為香港足總主席，他隨父親霍震霆、哥哥霍啟剛一起到杭州，作為香港代表團一員。

空穴來風，消息指，亞運期間每逢張雨霏有比賽，霍啟山必須到場打氣，其中一次更在頒獎禮上跟對方握手。張雨霏10月20至22日到匈牙利出戰游泳世界盃布達佩斯站，霍啟山被指又一次身在現場。

杭州亞運期間，香港足總主席霍啟山（右）與父親霍震霆一起到場觀戰，為港隊打氣。（霍啟山Instagram）

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恩師崔登榮一錘定音

不過內地媒體之後報道，引述張雨霏指：「現階段更注重自己的事業和夢想，而不是嫁入豪門」。

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張雨霏的教練崔登榮早前已曾向媒體表示，不准愛徒拍拖：「張雨霏長得漂亮，比較招人，當然這不是張的問題，不是她的錯！長得漂亮不是自己的錯。但她現在正處於成績上升期，這個時期不允許交男朋友！」

張雨霏4歲喪父，她曾說過崔教練就像是她的父親，二人既是師徒，更像父女，因此對恩師的話言聽計從，相信暫時會先專注游泳事業。