歐霸｜奧巴美揚法甲僅入一球遭質疑　倒掛破網連中三元吐烏氣

撰文：趙子晉
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奧巴美揚（Pierre-Emerick Aubameyang）自離開車路士，彷彿消失在球迷的面前，這名沉寂已久的加蓬尖刀，代表馬賽出戰歐霸盃再有佳作，面對阿積士大演帽子戲法，其中一球更是精彩的倒掛入球，協助馬賽以4：3力克阿積士。

奧巴美揚披起馬賽球衣出戰歐霸。（路透社）

被編入歐霸B組的馬賽，今仗主場迎戰阿積士，兩軍合演入球騷。曾效力屈福特的伊斯美拿沙亞早段博得12碼，奧巴美揚操刀12碼破網，9分鐘先開紀錄，但阿積士在76秒後由布羅比（Brian Brobbey）追平。馬賽26分鐘籍贊素梅賓巴的入球再領先，阿積士再一次靠布羅比的入球在短時間內扳平。

換邊後，馬賽的夏列特傳中，接應的奧巴美揚倒掛破網，馬賽在下半場3分鐘再取領先，阿積士在79分鐘由艾卡邦（Chuba Akpom）第三度追成平手。阿積士門將拉馬查（Diant Ramaj）補時階段一次嚴重錯誤，接波時甩手，在情急下拉低沙亞，兩度博得12碼，兩次12碼皆由奧巴美揚操刀，並冷靜地射入網，大演帽子戲法，同時攻入絕殺一球，奧巴美揚再度展示他的招牌慶祝動作打空翻。

奧巴美揚連中三元，助馬賽以4：3絕殺阿積士，鎖定晉級資格，並在下仗與白禮頓爭首名。

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奧巴美揚使出倒掛，助馬賽再一次領先。（路透社）

自從奧巴美揚離開阿仙奴，先後效力巴塞隆拿及車路士，兩間球會同樣是短期離隊，直至今夏輾轉加盟法甲的馬賽，這名34歲的加蓬尖刀入球數字不算多，今季僅在法甲攻入1球，近期更被法國傳媒批評。

當奧巴美揚今仗建功後，慶祝時顯得悶悶不樂，如今卻以入球說話，相隔一年多再度「戴帽」，他賽後感激隊友們的支持，而主帥加度素同樣力撐這名加蓬前鋒，「我從來都不質疑他（奧巴美揚）的入球能力，尤其是當你看到他在訓練有多努力時。」有趣的是，今季奧巴美揚在歐霸的所有入球，全部都是攻破阿積士的大門。

奧巴美揚以入球說話，反擊負評。（路透社）
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