「VAR失控了！」從利物浦敗走圖盧茲 看近期球壇VAR亂象｜歐霸

到底足球壇的VAR之亂何時了？最新的熱議對象是利物浦，他們於歐霸盃E組分組賽作客圖盧茲，完場前被VAR吹走了扳平的一球，結果以2：3鎩羽而歸。VAR近期接二連三惹起爭議，轉當了賽事評述員的夏格維斯便直言：「整個VAR制度，似乎有點失控了！」



這篇文章不是為了利物浦輸波平反，VAR就算吹走了查洛爾昆沙（Jarell Quansah）完場前的入球，也掩蓋不了「紅軍」盡出副選下表現不濟，尤其正選左閘安德魯羅拔臣養傷，防線左路簡直像「放題」一樣，森美卡斯、祖高美斯輪流犯錯，輕易失掉分數，最後輸波也無話可說。

年輕中堅昆沙完場前近射得手，為利物浦扳平，但VAR卻吹掉了這個入球。（Getty Images）

至於昆沙入球前，麥阿里士打有沒有犯手球，也不是這篇文章的重點；如果有，球證應該立即吹罰，而不是等他將皮球長傳給沙拿，沙拿傳中給圖盧茲守將解圍，皮球又輾轉傳到小禁區附近，然後紐尼斯快射被擋出，最後昆沙門前「執死雞」，這過程已經過雙方球員觸球，歷時15至20秒，最後竟要回溯到麥阿里士打有沒有犯手球，實在匪夷所思。以此推論，是否VAR可以回溯到失波前失去控球權的一刻？

從這個角度所見，利物浦中場麥阿里士打似乎手臂觸及皮球，但有時可能是角度問題，VAR卻未有提供另一視角。（網上截圖）

相似的狀況在上周英超阿仙奴作客紐卡素一仗發生，紐卡素由哥頓射入全場唯一的入球，VAR檢測達4分鐘之久，因為要過三關，分別是韋洛克撈回皮球時是否出界？祖連頓接應時有否推人？以及哥頓射入時是否處越位位置？「兵工廠」主帥阿迪達賽後直言：「「我們不應該輸的，我們會輸是因為一些顯而易見的（球證）決定，這太可恥了！」

不知是否變得倚賴VAR的輔助，場上的主裁判與旁證吹雞或舉旗都比以往「審慎」，但變相很多時要等到VAR出言才吹罰，或是過於以VAR的影像作為判決依據。以曼聯於歐聯以3：4不敵哥本哈根一仗為例，「紅魔鬼」翼鋒拉舒福特踩中對手，初時領黃，但球證看過VAR的影象後改判紅牌；定格來看，拉舒福特踏正對手的足踝，實屬危險犯規，但如果以其連貫的動作來看，其實他只是想快一步「攞位」才作出一個大踏步動作，踩中對手似是無心之失，恐非蓄意傷害對手。這種倚賴VAR影象的判決已成常態，今季亦惹來無數爭議。

拉舒福特日前在歐聯對哥本哈根時被逐的判決，值得商榷。（Getty Images）

就算VAR幾乎每次準確都好，用得太多也是「趕客」，例如前幾天車路士主場對熱刺的英超賽事，VAR上半場13分鐘內已出動了4次，單計上半場也吹掉了4球入球；根據足球數據網路《Opta》的統計，這場上半場一共踢了56分鐘26秒，但真正比賽的時間就只得23分21秒。賽後熱刺主帥普斯迪高古便說「我不喜歡不斷的等候（VAR），但這卻是現今球賽的常態⋯⋯我出於尊重，我從來都不評論球證的判決對與錯，他們亦有各自的難處，但我喜歡回歸比賽競技的純粹。」

現時常於現場直播賽事任嘉賓的夏格維斯認為，VAR近期有點失控了。

前英格蘭國腳夏格維斯日前在曼聯對哥本哈根一仗擔任球賽評述嘉賓，他指出：「整個VAR制度，在過去幾星期內，好像有點失控了。我們希望球賽是在場上了斷而不是在熒幕上，可是此時此刻，很多賽事（的勝負）卻是透過熒幕決定。」他續道：「足球是奇妙的，球賽不應被窒礙甚至停頓。速度是球賽好看的主因，但我們卻將之減慢到在熒幕上的一個定格。」

引入VAR，原意應該是令球賽變得更公平公正，可是如今的亂象，實屬倒行逆施，需知道，球證本質是輔助球賽順利進行，球迷睇波是為了看球星比賽，當球證成了主角，就是本末倒置了。