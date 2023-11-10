歐霸｜羅馬作客捷克捱打輸波　摩連奴發火：我們表現非常恐怖

「恐怖﹑踢得好差﹑抵輸」，大概反映了羅馬主帥摩連奴（Jose Mourinho）對球隊的表現，摩帥在羅馬作客兩球不敵布拉格斯拉維亞後，幾乎把球隊批評得一文不值，直言全隊只得一人表現不值得今場落敗。



羅馬在歐霸盃G組3戰全勝，今輪作客鬥捷克的布拉格斯拉維亞，若今仗再下一城的話，大有機會以小組首名出線。羅馬周日（12日）深夜有「首都打吡」的後顧，今仗照常派出盧卡古﹑柏利迪斯（Leandro Paredes）等擔任正選，戴巴拿則先列後備。

羅馬今仗力爭歐霸4連勝。（路透社）

作客的羅馬今仗是捱打的一方，皮球在上半場大多數時間留在羅馬的後場，只是布拉格斯拉維亞未能將皮球送入網，羅馬上半場未錄得任何射門。久守必失，羅馬換邊後5分鐘近門失守，這支意甲老牌球會稍後略見起色，惟其後被馬素普斯（Lukas Masopust）遠射得手，最終羅馬以兩球淨負對手。

從今場的數據，足以反映羅馬今仗形勢有多惡劣，全場僅得5次攻門，而對手則多出14次，其中7次更是中目標埋門。羅馬錄得今季歐霸首敗，與布拉格斯拉維亞同得9分，得失球差不及對手暫列次席。

布拉格斯拉維亞報回一敗之仇，主場勝敗羅馬。（路透社）

羅馬主帥摩連奴對麾下的表現極為不滿，賽後發文炮轟球隊發揮，批評得一文不值，「今仗球隊在任何方面都做得不好，賽前所有部署都做不到，我都無話可說，我十分不喜歡球隊的表現，而比賽結果反映一切，他們（布拉格斯拉維亞）值得獲勝，而我們落敗都是值得的，我們的表現非常恐怖。」

羅馬兩球不敵布拉格斯拉維亞。（路透社）

摩連奴大發雷霆，主要是因為麾下的態度，他表示自己罕有地在更衣室已與球隊對話，「我們今仗上場的球員，甚少球員以正確﹑專業態度應戰，除了艾度亞度保夫（Edoardo Bove），他是全隊唯一努力的球員，除了他，其他所有球員都是『抵輸』的。」

縱然羅馬今仗表現未如理想，但摩連奴拒絕與周末的首都打吡混為一談，摩帥直言今場是個別事件。