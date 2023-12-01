網球．ATP挑戰賽｜黃澤林逆轉勝晉級4強　與美國球手爭入決賽

香港網球代表黃澤林（Coleman）在日本四日市出戰另一站ATP挑戰賽，面對丹麥球手漢姆格連（August Holmgren）爭奪4強席位，再度展示「反勝王」的本色，落後一盤下反勝對手過關，今年第3度躋身ATP挑戰賽最後4強，將與莫亞（Michael Mmoh）爭入決賽。



黃澤林早前戰畢橫濱挑戰賽後，今周轉赴中部，出戰四日市挑戰賽，連贏兩名日本球手後，在8強遇上由外圍賽晉級的丹麥球手漢姆格連。

漢姆格連同樣有強勁的發球及底線抽擊，Coleman在首盤中段的發球局，被這名丹麥球手連番施壓，勇救3次破發分後終於被破，並以局數4：6先輸一盤。黃澤林在次盤的發球局同樣遇上危機，3度化解破發分後捱過，在領先局數5：4時，雖然在對方發球局手握3次破發分惜未能把握，幸好其後成功破發，以局數7：5扳回一城。

進入決勝盤，黃澤林與對手互保發球局，直至第10局，當時領先5：4的Coleman向對方施壓，結果順利破發，對方都無仇報，以局數6：4再下一城，力戰2小時3分鐘後逆轉晉級4強，今年第3度殺入ATP挑戰賽4強。

網球．四日市挑戰賽｜黃澤林連挫兩日本球手晉8強 世界排名狂升