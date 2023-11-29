網球．四日市挑戰賽｜黃澤林連挫兩日本球手晉8強　世界排名狂升

香港網球代表黃澤林（Coleman） 繼上周出戰橫濱ATP挑戰賽並躋身8強，今周繼續留在日本，轉戰另一賽事四日市挑戰賽繼續搶分。他在男單連續擊敗兩位主場球手，勇闖8強，並同時在男雙賽事前入半準決賽。

Coleman自從近月升格轉戰積分更多的ATP挑戰賽，世界排名如坐火箭，一年多間攀升超過700位，持續向世界前列球手之路邁進。



香港網球代表黃澤林愈戰愈強（Instagram）

黃澤林自杭州亞運後馬不停蹄，由男子職業網球巡迴賽最底層的ITF賽事，轉戰高一個級別的ATP挑戰賽，由澳洲、深圳打到日本。他由澳洲隨後短暫返港後，曾一度飛回西班牙拿度學院訓練，一連四日與「校長」拿度（Rafael Nadal）對打練習，獲益良多。

上周Coleman到日本出戰橫濱挑戰賽，8強不敵日本球手清水悠太止步，賽後他在社交媒體發表感受，直言落敗很難受，卻享受在橫濱的時光，隨即繼續散發強大正能量：「成功就是要把復（複）雜的問題簡單化，然後狠狠去做！今站八強止步了！唔使諗咁多！下站再嚟過！」

黃澤林日前發文表示享受在橫濱的時光。（Instagram）

今個星期他出戰的日本四日市挑戰賽（The Yokkaichi Challenger），會是他今季最後一項巡迴賽事。首圈面對27歲的主場球手中川直樹鬥足3盤，以6：2、6：7、6：4擊敗對手晉級，周三再對另一日本球手、17歲的坂本怜，相對輕鬆地以6：3、6：2直落兩盤勝出，連續兩周晉身ATP挑戰賽男單八強。他下場對手為25歲的丹麥球手August Holmgren。

Coleman今站同時出戰男子雙打賽事，夥拍韓國經驗老到的球手南智星，16強面對由中國球手孫發京及菲律賓老將干沙利斯（Ruben Gonzales），以6：3、6：4勝出晉級，8強硬撼賽事頭號種子、美國組合京治（Evan King）／史度達（Reese Stalder）。

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黃澤林世界排名一年間狂升。（01美術製圖）

世界排名一年多狂升758級

回看Coleman過去一年來的經歷，基本上大部分時間都處於急速攀升狀態。去年10月初，他的世界排名尚在4位數的第1040位，不過之後他不斷參加不同比賽，今年10月初已跳升至第455位，一年間增長達585級。

然而由今年10月到11月之間才是真正「戲肉」，他連續參加各地ATP挑戰賽並屢創佳績之下，不足兩個月內再由第455位進一步急升至目前的第282位，單是過去一星期，他已由第296位升至第282位，跳升14級。換言之，他由2022年10初至今，世界排名足足狂升了758級之多。