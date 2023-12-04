英超｜曼城3:3熱刺聯賽3連和 控制了戰局守不住勝果 問題在哪？

哥迪奧拿比平時更多到指導區，大抵他發現這支傷兵滿營的熱刺不好對付，曼城最終只能於主場以3：3賽和對手，英超連和3場，以14戰得30分跌落第3位，雖然僅落後榜首的阿仙奴3分，但球隊近期的防守問題似乎更令哥帥憂心。



熱刺有占士麥迪臣、雲迪雲、柏比沙亞等多達10名傷兵，加上中堅基斯甸羅美路停賽，陣容天殘地缺，要由賓戴維斯及艾馬臣阿柏里斯度串演中堅；在此戰前，熱刺更已連負3場，因此外界以為曼城今場可輕鬆奏捷。

孫興慜在比賽初段為熱刺先開紀錄，但之後又擺了烏龍。（路透社）

可是劇情卻不是這樣發展，孫興慜在6分鐘便藉反擊為熱刺先開紀錄，但這名南韓國腳在3分鐘後「擺烏龍」，令雙方踢成1：1平手。曼城及後控制戰局，31分鐘憑漂亮組織由​​菲爾科頓射成2：1。曼城及後仍有很多攻勢，射手艾寧夏蘭特兩次浪費入球黃金機會。熱刺未有多失下，卒憑盧施素（Giovani Lo Celso）禁區頂施射得手，再次追平。

古路施夫斯基壓過尼敦阿基頂入，助熱刺以3:3逼和曼城。（路透社）

至比賽末，曼城加快節奏，洛迪卡斯簡迪於81分鐘在前場搶得皮球後，分予右路的夏蘭特，後者再傳中給基亞利殊輕鬆射入，讓「藍月亮」再度領先。哥迪奧拿在領先後馬上換入尼敦阿基及高華錫打算加強防守，豈料還是阻止不了熱刺第3度扳平。當時熱刺的班倫莊臣左路傳中，古路施夫斯基飛身力壓阿基頂入死角。

補時階段，夏蘭特雖被對手侵犯，但仍能放出一個直線傳予基亞利殊「單刀」，可是球證Simon Hooper卻吹停了球賽，判罰熱刺犯規在先；隨着曼城眾將投訴無果，曼城也只能以3：3賽和對手。熱刺中止了3連敗，取得1分後，以27分居第5位。

洛迪在中場助攻助守，下場他停賽，將大大影響曼城的攻守實力。（路透社）

這一球當然存在爭議，但未能掩蓋曼城的防守問題，前一仗以4：4賽和車路士，被對手的快速逼搶打亂了節奏；上仗對利物浦時，以慢打快，控制住節奏，卻被阿歷山大阿諾特靈光一閃的勁射追平；到今仗幾乎是相同情況，同樣未能拉開比數，在一球上落下，防線偶有失去集中力，或對手突有神來之筆，便告失守。

說曼城防線上有嚴重問題，顯然不是，但不時在控制戰局下，突告失波，而且是連續3場如此，主帥哥迪奧拿必須正視問題，是防線上欠缺領袖？中場太倚賴洛迪助攻助守？只能說，這不是戰術上的缺失，而是關於精神層面出了狀況。曼城下場面對今季表現不俗的阿士東維拉，卻有洛迪累積滿5面黃牌停賽，哥帥這兩天怎樣調整，實屬關鍵。