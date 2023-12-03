英超｜曼聯負紐卡素馬迪爾遭劣評　英媒：把精力都花在罵領隊上

曼聯在香港時間周日（3日）清晨作客紐卡素以0：1落敗，當中前鋒安東尼馬迪爾（Anthony Martial）的表現最為人詬病，被拍到疑與主帥坦赫格口角的他數據也低迷，他與拉舒福特（Marcus Rashford）同樣被《曼徹斯特晚報》評為全隊最低分。



曼聯對紐卡素全場得8次射門、1次中目標，對比「喜鵲」的全場22射4中失色許多，而馬迪爾的數字也低迷：他在場上61分鐘，只曾觸球17次，是全隊正選球員中最低，唯一一次中目標的射門也不屬於他、也未曾成功帶波過人，曾被搶走一次皮球。

馬迪爾表現遭劣評。（路透社）

另外，網上廣傳一條影片，顯示馬迪爾仍留在場上時，曾停下來向場邊的主帥坦赫格做出示意不滿的手勢，英國《每日郵報》則指，坦赫格不滿馬迪爾不回防，幾乎讓紐卡素中場阿米朗取得入球，因而向馬迪爾大聲訓斥，但這位27歲射手似乎不賣帳，向坦帥不住揮動雙臂。

曼聯結果在55分鐘失球，到61分鐘，坦赫格終於忍不住，將馬迪爾和拉舒福特雙雙換出，以海倫和安東尼入替，但紅魔鬼最終仍以1球告負。值得留意的是，馬迪爾上一次在英超踢足90分鐘，已要追溯到2021年1月，意味他已接近3年未曾在聯賽踢足全場。

坦赫格疑不滿馬迪爾表現，一度與對方口角。（Getty Images）

英國《曼徹斯特晚報》一如概往就曼聯賽事為球員和領隊評分，毫不意外地，馬迪爾遭評為全場最低分的2分，《曼晚》更寫道：「花了大部份能量在罵領隊之上。一開始已不應該踢正選，在海倫半場熱身時，（馬迪爾）似乎已要被換出但還是多踢了一會。最終還是換走了。」

另一名遭評2分的曼聯球員是跟馬迪爾同時被換出的拉舒福特，對於他，《曼晚》寫道：「能踢正選是好運，但進攻不濟、防守時也太鬆懈，完全無法保護雲比沙卡。根本不應該踢正選，僅一小時就被換走了。」