英超︱利物浦對富咸入球騷峰迴路轉　車路士10人應戰挫白禮頓

英超周日賽事連場激戰，利物浦主場迎戰富咸，上半場阿歷山大阿諾特、麥阿里士打各轟一記世界波，富咸韌力十足兩度扳平，下半場更一度反超前，紅軍眼見注定失分，完場前遠藤航及阿歷山大阿諾特的入球，領軍4：3險勝。

車路士主場大戰白禮頓，兩度憑角球攻勢取得入球，可是完半場前被追近一球，中場干拿加歷查更兩黃一紅被逐，下半場須十人應戰。



利物浦對富咸

利物浦主場對今季失色不少的富咸，未如想像中輕鬆。中場蘇保斯拉爾前場右路被踢跌，罰球由阿歷山大阿諾特操刀，這位右閘球員施展百步穿揚神技，皮球彎過人牆直飛龍門破網，20分鐘領先1：0。

紅軍控球和攻勢佔盡上風，可是領先僅4分鐘，富咸便在左路一次快速反擊扳平，倒戈的利物浦青訓產品哈利威爾遜門前入楔接應，快腳射破今仗取代受傷的艾利臣、出任正選門將的基利靴十指關。

利物浦被追平後再度施壓，一次攻勢遭富咸解圍後搶回球權，中場麥阿里士打看準空位第一時間離門30碼拉射得手，38分鐘精彩轟入加盟紅軍後的首個入球。利物浦上半場兩度憑「世界波」領前，卻未能守到最後，補時3分鐘富咸一次角球攻勢，泰迪近門撞入，旁證舉旗示意越位在先，VAR檢視富咸球員沒有越位，入球有效，富咸追平2：2。

阿歷山大阿諾特為利物浦射成4：3。（Getty Images）

下半場仍是紅軍攻勢佔優，沙拿兩度造就前鋒拍檔紐尼斯，兩個入球黃金機會，烏拉圭前鋒53分鐘起腳不幸中楣，60分鐘近射又告「撻Q」。

之後比賽發展峰迴路轉，利物浦久攻不下，反再失一球，80分鐘被富咸的哥杜華列特射成3：2，紅軍看似快要失分，落後下再次狂攻，87分鐘後備入替的日本國腳遠藤航一記遠射為紅軍扳平，利物浦射入今場第三記禁區外金球；僅1分鐘後，阿歷山大阿諾特再次施射得手，利物浦以4：3再次領前。

安素費南迪斯為車路士先開紀錄。（Getty Images）

車路士對白禮頓

車路士在史丹福橋面對迪沙比帶領的白禮頓，一如預期中難踢，車路士主場出擊仍佔不到甜頭，上半場兩度憑同一招「屈機」——角球機會皮球輾轉落到遠柱後再傳中，身材不高大的安素費南迪斯17分鐘頭槌頂入，4分鐘後輪到守將高維（Levi Colwill）用類似方式複製入球。

白禮頓短時間內連失兩球，似乎大勢已去，保拿諾迪43分鐘為海鷗追近至1：2，更因車路士中場干拿加歷查45分鐘被罰今場第二面黃牌，兩黃變一紅，令比賽出現暗湧。