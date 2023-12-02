英超｜坦赫格向奧拿拿投信任一票　「若將他放後備都無幫助」

曼聯門將奧拿拿（Andre Onana）在周中的歐聯犯錯，再度成為球迷談論的焦點，但主帥坦赫格依然對這名喀麥隆門將投下信心一票，並拿出數據，表示奧拿拿是英超第二最佳門將。



英超第14輪



紐卡素 對 曼聯 今晚深夜4時

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奧拿拿。（路透社）

曼聯周中對加拉塔沙雷的歐聯分組賽，門將奧拿拿面對對手罰球時略有犯錯，兩度失守，最終球隊以3：3賽和對手，曼聯的晉級形勢十分被動。這名喀麥隆門將今夏加盟後，已出現過不少犯錯，近期在英超的表現回穩，繼早前對拜仁慕尼黑後，在歐聯賽場再度出事，再一次成為外界熱議的對象。

歐聯｜曼聯憾和加拉塔沙雷 奧拿拿兩接罰球兩犯錯 坦赫格拒怪責

奧拿拿面對加拉塔沙雷再度犯錯。（路透社）

曼聯今晚深夜作客硬撼紐卡素，主帥坦赫格賽前再度向奧拿拿投下信任一票，並表示數據證明一切。「如果大家深入分析數據的話，他（奧拿拿）數據上是英超第二最佳的門將，他防守預期入球（Expected Goals，簡稱xG）是聯賽第二。他都知道在歐聯有些小錯誤，但以他頭5個月的表現，他整體發揮很好。」

坦赫格對愛將充滿信心，即使奧拿拿早前對拜仁一仗曾經犯錯，其後返回聯賽立即反彈，故坦帥預算奧拿拿將會有好表現。

坦赫格強調，就算棄用奧拿拿，對球員的表現都不會有幫助，一必都是建基於信任上，「球員們是需要信任，即使我把他（奧拿拿）貶為後備，這樣都沒有幫助，他具備潛質，我們全隊上下都會支持他。」坦帥同時表示，這個世界沒有人是不可取替。

坦赫格依然向奧拿拿投下信任一票。（Getty Images）

非洲國家盃將於明年1月中舉行，一旦喀麥隆徵召奧拿拿的話，他至少缺陣4場聯賽，若然喀麥隆打入決賽的話，更有機會缺陣一個月，外媒盛傳這名門將甚至不願為國出戰，就是為了保住在曼聯的正選位置，但這是違反國際足協規例。坦赫格承認與喀麥隆方面有溝通。