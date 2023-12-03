英超｜紐卡素22歲翼鋒一球挫曼聯　連破Big4球隊獲看好戰歐國盃

紐卡素在英超主場以1：0擊敗曼聯，入球的22歲翼鋒安東尼哥頓（Anthony Gordon）今季交出優秀的數據，特別是對「傳統Big 4」利物浦、阿仙奴、曼聯和車路士都有入球，成為熱話。



安東尼哥頓上季在冬季轉會窗由愛華頓轉會到紐卡素後，大多出任後備，全季上陣32場之下攻入4球。然而，哥頓今季表現大躍進，至今在英超上陣13場全部正選，一共攻入6球及交出5次助攻，直接參與11個入球的數據相當不俗。

值得留意的是，哥頓今季貢獻的入球大多含金量極重，當中4球都在「Big 4」身上取得，而且除了季初主場對利物浦入球後球隊仍要輸波，近4場3戰強隊包括阿仙奴、車路士和最近的曼聯，哥頓的入球都令紐卡素獲勝，當中對「兵工廠」和「紅魔鬼」，紐卡素都由哥頓一箭定江山；而對車路士中他也有一個助攻。

不過哥頓今年6月雖然領英格蘭青年軍奪得U21歐洲國家盃冠軍，更獲選為賽事最佳球員，但他至今仍然未曾為英格蘭成年隊上過陣。

利物浦名宿加歷查看到哥頓對曼聯再度取得入球，不禁在社交媒體X（前稱Twitter）感嘆：「安東尼哥頓是今季英超其中一位表現最好的球員，若能保持這表現，他可以出戰歐國盃！」

哥頓如能保持表現，有望終於為英格蘭成年隊上陣。（Getty Images）

在周六的歐國盃決賽周分組抽籤中，英格蘭抽入C組，與塞爾維亞、丹麥和斯洛文尼亞同組。不過哥頓若想入選歐國盃，不僅要保持表現，也要面對莫大競爭，同位對手包括基亞利殊、菲爾科頓、布卡約沙卡等，過往在國際賽表現都有保證。