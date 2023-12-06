阿仙奴展現英超冠軍相？屢次爆發後勁奠勝　曼市雙雄也成絕殺亡魂

這種是否叫冠軍相？

阿仙奴今季後勁凌厲，周二（5日）英超又在補時入波，又絕殺對手，作客以4：3力克盧頓。阿仙奴今季在75分鐘後射入10球，當中一半更加在補時出現，可謂令對手「冇仇報」。前阿仙奴鋒將禾確特亦在社交網站表示已習慣這種最後一分鐘的絕殺勝利。



迪格蘭賴斯97分鐘頭槌入波，為阿仙奴絕殺盧頓，令作客球迷區沸騰起來。（Getty Images）

當迪格蘭賴斯在補時7分鐘頂入致勝頭槌，以4：3驚險地擊敗盧頓，阿仙奴球員及作客的球迷狂歡慶祝。對阿仙奴來說，這種驚心動魄的時刻並不陌生，今季已經多次出現，建立起「不絕殺，非槍手」的頑強鬥志形象。

最經典的是9月初主場對曼聯，兩隊踢到90分鐘也是1：1，但迪格蘭賴斯在補時6分鐘入波，加上加比爾捷西斯在11分鐘錦上添花，幫球隊以3：1報捷。

在10月底，阿仙奴靠後勁在連續兩場Big 6大戰中搶分，主場對曼城由加比爾馬天尼利在86分鐘一箭定江山，險勝1：0取3分；接着作客車路士，阿仙奴大部分時間落後，但在77及84分鐘分別由迪格蘭賴斯及李安度杜沙特各建一功，末段追和成2：2完場。

上月底作客賓福特，夏維斯在89分鐘破僵局，助球隊以1：0取勝。加上今場迪格蘭賴斯又當絕殺奇兵贏盧頓，阿仙奴今季英超靠尾段入波，四度由和變贏，還有一次由輸變和。

迪格蘭賴斯果然「大心臟」，又在關鍵時刻建功。（Getty Images）

阿仙奴今季英超攻入33球，其中10球在比賽的75分鐘後出現，其中5球更加在補時攻入，後勁凌厲。5個補時入球中，有對般尼茅夫及錫菲聯的大勝埋齋波，有對曼聯的補時兩連擊，還有今場對盧頓的97分鐘入波。

阿仙奴舊將禾確特對盧頓賽後在社交網站留言：「我習慣了這些最後一分鐘的絕殺勝利。」

阿迪達因為慶祝過激被罰黃牌。（Getty Images）

領隊阿迪達賽後說：「我真的很享受，尤其是到最後一刻。這是不可思議的足球時刻，充滿激情，這是一個獨特的晚上。」

在迪格蘭賴斯97分鐘的入球後，阿迪達因慶祝過激被罰黃牌，這是他今季的第4面黃牌，他需要在下場對維拉的聯賽停賽，無法在場邊督師。

馬田奧迪加特最後助攻迪格蘭賴斯入波。（Getty Images）

「感謝盧頓帶來令人難置信的氣氛，還有他們精彩的表現。他們的確令我們很困難，但我們都找到贏波的方法。我們展現出韌力及實力。」

「每隔3日一場比賽，每場都要贏，這就是要求。球員踢出來的表現，證明他們多麼想達到。」

迪格蘭賴斯又成為槍迷的英雄。（Getty Images）

阿仙奴各項賽事錄得6連勝強勢，自上月初作客連敗後回勇，連挫西維爾、般尼、賓福特、朗斯、狼隊及盧頓，在歐聯鎖定小組首名晉級，在英超亦坐穩榜首之位。阿仙奴15戰得36分，領先次席14戰31分的利物浦。

阿迪達說：「今場我們有一些失球，我們都感到失望，但這是足球比賽的一部分，總會發生的，最重要的是我們怎樣去回應。」

「我們不想和波，我們只想贏波。我們在場上那種動力、能量、拼搏、激情，你們是感受得到的。」

「我們在較早的時候都有機會去入波，但我們把握不到。不過，我們不斷嘗試直至完場，最後我們得到了回報。」