英超｜紐卡素對阿仙奴爭議入球VAR錄音曝光　4分鐘對話全紀錄

上周日（5日）阿仙奴作客以0：1不敵紐卡素，結束今季不敗走勢，其中安東尼哥頓（Anthony Gordon）的入球存在莫大爭議，VAR在「過三關」後宣告入球有效。賽後「兵工廠」領隊阿迪達（Mikel Arteta）怒不可遏，稱這個入球「可恥」及「丟臉」。

英格蘭專業裁判組織（Professional Game Match Officials Limited，簡稱PGMOL）首席球證總監韋比（Howard Webb）在英國《天空體育》及《TNT Sports》播出的節目《Match Officials Mic'd Up》中指出該次判罰正確，並在節目中播出當時球證之間的對話錄音。



該場比賽不敵紐卡素後，阿仙奴不敗走勢告終，阿迪達賽後怒不可遏地批評球證決定，阿仙奴會方亦強硬地表示支持主帥，最終英足總未有因此而處罰該名西班牙教頭。

目睹球隊因爭議判決落敗，阿迪達（右）賽後怒不可遏地批評球證。（Getty Images）

雖然入球存在爭議，不過在節目《Match Officials Mic'd Up》中，韋比表示球證的判決沒有問題：「VAR有認真地檢查整個入球過程，沒有發現任何明確的證據能夠推翻該次入球，因此整個過程實際上是正確的。」

韋比在節目中表示該場球證判決正確。（X影片截圖）

為了檢查這個爭議入球，當時比賽一度暫停超過4分鐘，惹來球迷、球隊不滿，但韋比表示VAR要「過三關」地檢查入球是否有效，並不常見。

VAR錄音曝光球證判決過程

在長達4分26秒的錄音中，入球後，VAR球證馬尼（Andy Madley）沒有重複之前利物浦一役執法組犯下的錯誤，他先向球證艾治維（Stuart Attwell）確認其場上判決，艾治維當時正被阿仙奴球員包圍，面對球員的抱怨和投訴，他先出言安撫，待球員冷靜後，才轉而向馬尼表示：「場上判決是入球，我想知道皮球在過程中有否出界。」

今次VAR及球證溝通上沒有出現誤會，雙方有明確地確認彼此意圖。（X影片截圖）

馬尼回答：「明白，現在檢查入球。」他隨即向重播片段操作員表示，希望用門線技術來檢查，並詢問有沒有適用的攝影機角度來確認。

重播片段操作員道：「（皮球）不是在那裏，我們可以用這個角度。」

重播的角度轉為場邊，馬尼回答：「OK，這沒問題。」這時球證艾治維向助理VAR球證布特（Stuart Burt）補充，讓他檢查遠柱位置是否有進攻犯規。

馬尼繼續檢查皮球在角球旗處有否出界：「OK，在這裏停下來，謝謝。」重播鏡頭定格並拉近後，馬尼向布特表示：「布特，我們在檢查入球前你能先看一看這裏嗎？對我來說這一球沒有明確證據顯示它已經出界。」

VAR球證首先檢查皮球在進攻過程有否出界。（X影片截圖）

布特：「沒有（異議），我同意。不過我要說你不能從這角度（判斷），就算那看起來像是出界了，你仍要考慮皮球本身的曲面。」隨後馬尼讓重播片段操作員將影片向前播放兩幀，再次認為沒有出界，表示檢查程序可以繼續。

布特：「好，現在要檢查遠柱的犯規。」

馬尼：「是的，我正要檢查那裏，請繼續播放。先看（傳中時）有沒有越位，沒有越位。現在要檢查加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhaes）有否被侵犯，你能給我轉到龍門後的高角度嗎？」

之後VAR再檢查傳中後，加比爾在遠柱有否被對手侵犯。（X影片截圖）

這時助理VAR球證布特向馬尼報告已確認皮球沒有出界，表示可以專心檢查遠柱有否出現犯規。馬尼沒有即時回應，並讓重播片段操作員轉換角度，同時主球證艾治維又提出進攻方可能有手球嫌疑。

馬尼：「我沒看到加比爾有被明確侵犯，我看到對手有將雙手放在他背上，不過我看不到有任何讓他像這樣向前飛出去的推撞。」

在檢查過程中，馬尼表示加比爾雖有被對手雙手放在背上，但不認為祖連頓施加的力度能讓他像那樣飛出去，這也是整個判決過程中最受爭議一點。（X影片截圖）

布特：「好的，艾治維說可能有手球嫌疑，不過那不是入球者手球。」

馬尼：「對，並非入球者，而且那不是蓄意（手球）。好的布特，我需要你幫我看着螢幕。我看祖連頓（Joelinton）沒有明顯犯規，你能確認祖連頓頂到皮球後，那球員（安東尼哥頓）有沒有越位嗎？」

艾治維：「布特，跟我說一說現在情況怎麼樣？」

馬尼：「請等一等，我們正在檢查中。」

之後馬尼及布特從兩個角度確認皮球在接觸祖連頓一刻，安東尼哥頓是否處於越位位置。馬尼：「我們只是要檢查哥頓是否在越位位置上。」

布特：「我同意，別忘了門將走了出來。」重播片段操作員：「很難確認他碰到皮球的那一點。」

在檢查越位之前，VAR先檢查祖連頓有否犯手球。（X影片截圖）

馬尼：「OK，OK，就這樣，慢慢向前播放。OK，所以這可能是碰到祖連頓的腰部（Hip）。」布特：「我跟艾治維說我們現在正檢查有否越位。」

布特：「艾治維，現在我們正在檢查入球者有否越位。」艾治維：「再說一次？」布特：「我們現在檢查入球者有否越位，並已排除犯規的可能。」

這時馬尼仍在確認祖連頓有否手球，並讓重播片段操作員定格在下一幀：「布特，你認為這是關於祖連頓觸球時，我們能看到的最佳時機嗎？」

布特：「是的，從這個角度看來是的。」馬尼：「那我們現在檢查越位吧。」

最後VAR一致同意祖連頓沒有手球。（X影片截圖）

此時鏡頭角度轉換至幾乎與球場平排的角度，馬尼：「好，明顯他沒有越位，看看加比爾的位置和他的肩膀。」布特：「是的，不過你要記住最後第二名的防守球員是門將。」

馬尼：「是的，沒錯。」

布特：「所以現在你要決定，因為你……我不知道皮球在什麼位置，它被祖連奴擋住了。你也沒有明確證據能顯示哥頓在皮球前面。現在有一個反向的角度，我們沒法知道皮球在哪裏，我的意見是……」

從第一個角度來看哥頓理應沒有越位，但助理VAR球證提醒馬尼，從這個角度他們無法知道祖連頓具體觸碰到皮球一刻。（X影片截圖）

馬尼：「判定入球有效？」

布特：「我認為以目前的證據來看，你應該判入球有效。」

之後兩人再從另一個角度討論。（X影片截圖）

馬尼：「所以我們為這個入球完全檢查完畢了嗎？」布特：「我同意。」

重播片段操作員：「你要先看一次入球片段嗎？」馬尼：「好的好的，播放吧。等一等，入球了，沒問題。場上的判決是入球有效，對吧？」

布特：「確認。」

馬尼：「艾治維，我是馬尼。我們要確認場上判決是入球有效。」艾治維：「馬尼，我要確認，我們能判入球有效嗎？」

之後艾治維與馬尼溝通，互相確認沒有誤會後，判定入球有效。（X影片截圖）

馬尼：「確認了，入球有效。比賽可以重新開始，在中圈開波。」

這時候艾治維吹響哨子，指向中圈示意入球有效。

完整錄音片段：

網民反應不一 祖連頓犯規仍存爭議

今次釋出的球證片段約為4分鐘半，整個過程涉及有否出界、推人犯規、手球及越位，這也能解釋為何當時VAR需要花費這麼長時間來確認入球是否有效。

然而網民對此反應不一，有人認為球證組沒有做錯任何事，整個判斷過程十分正確，是VAR的正確運行方式，至少出界跟越位的爭議均很明確地消除；但亦有人認為球場的攝影機角度不足，導判決過程不清晰——而且不少人對於加比爾被祖連頓從後以雙手推跌沒被判定為犯規感到不滿。

在該次入球過程中，加比爾（紅色）疑似被祖連頓（左）推跌後造成門前混亂，從而被哥頓起腳得分。（Getty Images）

韋比在節目中亦補充，那可以是一次犯規，不過他表示：「VAR認為重播片段中的證據不夠清晰，無法介入審查是否有明顯錯誤。在經過大量分析後，他們認為這種觀點存在分歧，由於這種情況涉及主觀性，因此不干預是正確的。」

此外，由於韋比在節目中的拍檔奧雲（Michael Owen）沒有對前者提出過任何疑問，因此有網民表示：「我們能找一個人來質疑韋比，而不是請來像奧雲這樣的傀儡嗎？」

韋比在節目中亦表示該場比賽有不妥之處，他認為夏維斯（Kai Havertz）及般奴古馬雷斯（Bruno Guimaraes）都應該因粗野攔截被紅牌逐出，「在之後的同樣情況下，我們預期會出示紅牌。」