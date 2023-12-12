歐聯分組賽A至D組出線形勢　曼聯奇蹟晉級需要兩大條件

歐聯分組賽本周中煞科，各組出線形勢更明朗，最具懸念是曼聯所在的A組，「紅魔鬼」上輪兩度領先下遭加拉塔沙雷逼和，除了鎖定首名的拜仁慕尼黑，另外3隊仍然有望爭次名晉級。在周二晚的最後一輪比賽，曼聯不但對拜仁非勝不可，還要寄望哥本哈根及加拉塔沙雷和波兩敗俱傷，才能後上取得小組次名歐聯淘汰賽資格。



歐聯分組賽E至H組晉級形勢 死亡之組多蒙特突圍 餘下三隊爭一席

已肯定入16強的隊伍：馬德里體育會、巴塞隆拿、拜仁慕尼黑*、多蒙特、國際米蘭、拉素、RB萊比錫、曼城*、皇家馬德里*、皇家蘇斯達﹑阿仙奴*﹑燕豪芬

*為鎖定小組首名

A組：包尾曼聯仍有晉級希望 贏拜仁並寄望另一場和波

上輪賽果：加拉塔沙雷3：3曼聯；拜仁慕尼黑0：0哥本哈根

末輪賽程：曼聯 對 拜仁慕尼黑；哥本哈根 對 加拉塔沙雷

A組的出線形勢最混亂，除了穩奪首名的拜仁外，另外3支球隊都仍有機會。曼聯作客加拉塔沙雷，在兩度領先下仍未能全取3分，對紅魔鬼爭晉級是一大打擊；拜仁與哥本哈根全場互交白卷，兩場同樣未分勝負，曼聯以4分繼續排榜尾，形勢亦是最被動。

即使曼聯最後一輪主場擊敗拜仁，哥本哈根與加拉塔沙雷只要分出勝負，紅魔鬼也無緣次名，要轉戰歐霸。換言之，曼聯要入歐聯淘汰賽，只有一個可能性，不但自己要贏拜仁，還要寄望哥本哈根與加拉塔沙雷和波。若果曼聯和波，極大機會連第3名也沒有，而輸波更加是篤定包尾。

歐聯｜曼聯憾和加拉塔沙雷 奧拿拿兩接罰球兩犯錯 坦赫格拒怪責

歐聯A組。（UEFA官網截圖）

A組出線可能性一覽：

【若曼聯擊敗拜仁、哥本哈根擊敗加拉塔沙雷】拜仁13分首名出線、哥本哈根8分次名出線、曼聯7分轉戰歐霸、加拉塔沙雷5分包尾

【若曼聯擊敗拜仁、哥本哈根賽和加拉塔沙雷】拜仁13分首名出線、曼聯7分次名出線、哥本哈根6分以較佳得失球排第3轉戰歐霸、加拉塔沙雷6分包尾（哥本哈根及加拉塔沙雷兩循環皆和，對賽成績不分高下，末輪和波總得失球維持不變，哥本哈根以-1壓倒-2的加拉塔沙雷）

【若曼聯擊敗拜仁、加拉塔沙雷擊敗哥本哈根】拜仁13分首名出線、加拉塔沙雷8分次名出線、曼聯7分轉戰歐霸、哥本哈根5分包尾

【若曼聯賽和拜仁、哥本哈根擊敗加拉塔沙雷】拜仁14分首名出線、哥本哈根8分次名出線、加拉塔沙雷5分以較佳對賽轉戰歐霸、曼聯5分（加拉塔沙雷對曼聯一勝一和，對賽成績較佳）

【若曼聯賽和拜仁、哥本哈根賽和加拉塔沙雷】拜仁14分首名出線、哥本哈根6分以較佳得失球次名出線、加拉塔沙雷6分轉戰歐霸、曼聯5分包尾（哥本哈根及加拉塔沙雷兩循環皆和，對賽成績不分高下，末輪和波總得失球維持不變，哥本哈根以-1壓倒-2的加拉塔沙雷）

【若曼聯賽和拜仁、加拉塔沙雷擊敗哥本哈根】拜仁14分首名出線、加拉塔沙雷8分次名出線、哥本哈根5分、曼聯5分（哥本哈根及曼聯對賽成績不分高下，到時要以總得失球、總得球、作客入球定第3、4名）

【若拜仁擊敗曼聯、哥本哈根擊敗加拉塔沙雷】拜仁16分首名出線、哥本哈根8分次名出線、加拉塔沙雷以5分轉戰歐霸、曼聯4分包尾

【若拜仁擊敗曼聯、哥本哈根賽和加拉塔沙雷】拜仁16分首名出線、哥本哈根6分以較佳得失球次名出線、加拉塔沙雷6分轉戰歐霸、曼聯4分包尾（哥本哈根及加拉塔沙雷兩循環皆和，對賽成績不分高下，末輪和波總得失球維持不變，哥本哈根以-1壓倒-2的加拉塔沙雷）

【若拜仁擊敗曼聯、加拉塔沙雷擊敗哥本哈根】拜仁16分首名出線、加拉塔沙雷8分次名出線、哥本哈根5分轉戰歐霸、曼聯4分包尾

上輪，曼聯作客兩度領先下依然未能在加拉塔沙雷身上全取3分。（Getty Images）

B組：阿仙奴燕豪芬攜手晉級 西維爾爭歐霸資格非勝不可

上輪賽果：西維爾2：3燕豪芬；阿仙奴6：0朗斯

末輪賽程：朗斯 對 西維爾；燕豪芬 對 阿仙奴

阿仙奴與燕豪芬上輪在B組雙雙贏波，攜手出線，大勝朗斯6：0的兵工廠以12分穩奪首名，而燕豪芬則以次名晉級，即使朗斯下場擊敗西維爾、燕豪芬又輸波的話，但這間荷蘭球會對賽較佳（對朗斯一勝一和），所以同樣篤定晉級。

朗斯及西維爾只能爭奪第3名的歐霸資格，朗斯末輪保持不敗即可保第3名，而西維爾就必須贏波。若西維爾末輪贏朗斯，兩隊同得5分，西維爾會以一勝一和的較佳對賽成績獲得第3名。

歐聯B組。（UEFA官網截圖）

阿仙奴上輪主場6球大勝後，同時穩奪小組首名。（Getty Images）

C組：皇馬鎖定首名 拿玻里布拉加生死戰爭次名

上輪賽果：布拉加1：1柏林聯；皇家馬德里4：2拿玻里

末輪賽程：拿玻里 對 布拉加；柏林聯 對 皇家馬德里

皇家馬德里上輪主場以4：2擊敗拿玻里，以15分高踞榜首，同時肯定以小組首名過關；布拉加今仗與柏林聯打成1：1平手，以4分排第3位，下輪將作客拿玻里，上演生死戰，必須以兩球差距或以上擊敗對手才能晉級。

比寧咸再有進賬，助皇馬上輪擊敗拿玻里。（Getty Images）

歐聯C組。（UEFA官網截圖）

D組：國際皇蘇下輪交鋒爭榜首

上輪賽果：賓菲加3：3國際米蘭；皇家蘇斯達0：0薩爾斯堡

末輪賽程：薩爾斯堡 對 賓菲加；國際米蘭 對 皇家蘇斯達

D組形勢最簡單，國際米蘭與皇家蘇斯達早已雙雙出線，唯獨是未知榜首誰屬，兩軍上輪齊齊和波，末輪正面交鋒。國米與皇蘇上次對碰打成1：1平手，皇家蘇斯達在得失球差上有優勢。故此，皇蘇不敗即可穩得首名，而國米就要贏波才能排榜首。

國際米蘭作客與賓菲加打成3：3。（Getty Images）