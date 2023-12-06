阿仙奴險勝盧頓再論門將之爭　大衛拉耶兩度犯錯惋惜失之交臂的人

迪格蘭賴斯在補時7分鐘的頭槌絕殺，帶領阿仙奴作客以4：3險勝「升班馬」盧頓，力保英超榜首位置；然而，門將大衛拉耶（David Raya）兩度犯錯，再次惹來主帥阿迪達今季棄用蘭斯達爾的非議。



大衛拉耶今場對盧頓為阿仙奴正選把關。（路透社）

這場在當地時間周二（5日）晚舉行的英超比賽，加比爾馬天尼利開賽20分鐘為阿仙奴先開紀錄，雖然被加比爾奧蘇（Gabriel Osho）藉角球攻勢一度追平，但加比爾捷西斯完半場前近頂破門，助「兵工廠」半場領先2：1。

周二晚英超賽果：阿仙奴作客補時絕殺盧頓 狼隊靠黃喜燦小勝般尼

伊利查艾迪巴約為盧頓攻入2：2的入球。（路透社）

易邊後，門將大衛拉耶兩度犯錯，令阿仙奴陷入苦戰。他先在49分鐘於對方角球攻勢時出迎打手槌未能解圍，反被伊利查艾迪巴約（Elijah Adebayo）頂入，再於57分鐘面對巴克里（Ross Barkley）左路窄位施射，竟讓皮球在膊胳下漏入。要不是夏維斯於60分鐘近射得手，加上賴斯於完場前接應馬田奧迪加特傳中頭槌頂入，阿仙奴便告失分；這支倫敦球隊現以15戰得36分的成績，以5分領先少打一場的利物浦，續踞榜首。

巴克里施射，大衛拉耶漏入，令阿仙奴落後2：3。（路透社）

雖然蘭斯達爾（Aaron Ramsdale）去季表現出色，但阿迪達不滿意他的傳球水平，因此今季從賓福特借來拉耶，希望這名28歲西班牙門將能協助球隊組織攻勢。拉耶及蘭斯達爾沒有誰是必然正選，但拉耶聯賽上陣10次，蘭斯達爾只披甲5次，而阿仙奴在此仗前只失11球，是英超防守力最強的球隊，似乎印證阿迪達的選擇沒有問題。

蘭斯達爾坐冷板居多。（路透社）

如果阿仙奴今場失分，恐怕大衛拉耶就要「孭鑊」！（路透社）

然而，數據只反映部分事實，拉耶其實時有蝦碌狀況，例如在後場傳球失誤，可幸是防線眾將正值佳態，能迅速補位，賴斯也充分發揮中場屏障的角色，因此拉耶在之前的賽事才只失守7次。這卻引發另一問題是，蘭斯達爾因為上陣時間減少，水準變得飄忽，犯錯也明顯較去季多。

領隊阿迪達似乎更信任大衛拉耶。（路透社）

其實用數據也能反駁數據。反映門將面對埋門的「PSxG +/-」指數（綜合門將面對哪種射門的入球指數，與失多少球無關，正數表達門將撲出了預期入球比率高的射門），拉耶的數值在這一仗前為+0.7，在一眾門將中排第11，但今仗兩度犯錯，面對盧頓4次中目標埋門只得1次撲救而失了3球，預計其「PSxG +/-」將變為負數。

大衛拉耶今季由賓福特外借到阿仙奴。（路透社）

那麼英超數據最強的門將是誰呢？不是利物浦的艾利臣或熱刺的古里莫維卡里奧，而正正是今場替盧頓把關的湯馬士卡明斯基（Thomas Kaminski）。這名比利時門將雖然此前的14場失掉了26球，在聯賽排第3多，可是原來要不是他力挽狂瀾，盧頓的失球數字將更恐怖——其「PSxG +/-」指數達 +4.1。有趣的是，第2名是常遭炮轟的曼聯門將奧拿拿，其數字是+3.9；其實他在聯賽表現不錯，暫保持英超最多的5場不失。

盧頓的湯馬士卡明斯基撲出夏維斯的攻門。（路透社）

要傳球，還是要撲救，似乎成為了今季的英超大熱話題。拉耶的傳球成功率排第3，也是三甲中唯一「PSxG +/-」錄得正數，傳送成功率第1的曼城門將艾達臣僅得 -2.6、第2的諾定咸森林門將馬特端納是 -1.6。阿仙奴其實本身有個完美人選，只是自己留不住，那就是現效力阿士東維拉的達米安馬天尼斯，這名阿根廷門將傳球成功率排第4，而「PSxG +/-」錄得正數的 +2.7；眾裏尋他，阿迪達只能惋惜他在2021年接掌阿仙奴時，馬天尼斯在前一年剛好轉投了維拉吧。