英超速評｜洛迪缺陣曼城又輸 哥迪奧拿沒Plan B 隨時斷送聯賽錦標

根度簡離隊、奇雲迪布尼養傷，曼城都捱得過，但當防守中場洛迪卡斯簡迪（Rodri）停賽缺陣，「藍月亮」作客阿士東維拉踢出近年最差一仗，並以0：1敗陣；上次洛迪停賽3場時，曼城便連輸3場本土賽，為什麼主帥哥迪奧拿這次也沒有Plan B？



洛迪的重要性很難在數據中察覺，在英超各種防守統計諸如攔截、剷球、解圍等，前列位置都不見他的身影，但他在中場瞻前顧後，串連攻守的能力，可說是世界頂級。哥迪奧拿的足球哲學講求控制，護球能力上乘、身體強壯的洛迪，實是整支曼城的核心，尤其當迪布尼長唞、根度簡又轉投了巴塞隆拿，哥帥起用了祖利安艾華利斯、菲爾科頓及謝利美杜古等年輕球員，他們勝在速率高，但缺點是未成熟到能像前輩們完全控制着比賽節奏。

洛迪上場對熱刺領黃，種下了曼城今仗落敗的禍因。（路透社）

今年9月23日洛迪在對諾定咸森林直接領紅，於是須在聯賽盃對紐卡素、聯賽作客狼隊及阿仙奴的賽事停賽，結果曼城在這3場都落敗；這次洛迪又停賽下，曼城再輸給維拉，顯然不是偶然的事，而是哥迪奧拿無法解決洛迪缺陣的問題。

哥迪奧拿不時向史東斯等面授機議，但無法助曼城重拾比賽節奏。

上次3連敗時，哥帥曾說過：「洛迪可能是世界上最佳的控球防中，就算不是第一，也肯定是前三；當重要如他缺陣時，你就要找到方法應對。」理論上，洛迪有個現成的後備，即是那個只有修夫基沒忘掉的加雲菲臘斯（Kalvin Phillips），哥帥也不是沒有嘗試，但在對紐卡素時以他做正選，然後在狼隊再以他由後備上陣，都沒留下好印象，因此今場對維拉，菲臘斯只能在後備席坐足了90分鐘。

里安拜尼的射門「省」中魯賓戴亞斯改變方向入網，助維拉力挫曼城升上聯賽第3位。（路透社）

哥帥還嘗試起用高華錫、馬菲奧斯紐尼斯等，但他們今季才新加盟，似乎要迅速融入哥帥複雜的體系有點難度；在車路士打滾過的高華錫還好一點，可是他雖控球技術上乘，但前插意識較弱，即是無法像根度簡那樣入楔禁區埋門，也沒有像洛迪的遠射能力，因此進攻上打了折扣。事實上，哥帥在進攻時將中堅移上中場，既可加強中場第一時間的截擊力，也釋放了洛迪的進攻能力，這名西班牙中場在上季歐聯決賽及今季英超開咧戰都有入波，並不是偶然的事。

加雲菲臘斯本應是洛迪現成的替補，但他未獲哥迪奧拿信任。（Getty Images）

今場面對英超主場6戰全勝的維拉，哥帥兵行險着，讓史東斯及19歲新秀歷高利維斯（Rico Lewis）擔任兩名中場中，中堅文路爾艾簡治也會移上中場，但由於基亞利殊停賽、杜古受傷，控球最好的貝拿度施華要放在右翼上，結果哥帥賭輸了，面對維拉井然有序的佈防，球隊罕有地完全無法組織有效攻勢，全場竟然只得2次射門。相反，維拉單在上半場就有13次射門，是哥帥英超生涯捱打得最慘的一個半場；主隊全場共有22次射門，7次中目標，雖然曼城門將艾達臣撲了6次，但里安拜尼（Leon Bailey）74分鐘的射門「省」中人改變方向，也令艾達臣欲撲無從。

曼城落敗後，15戰得30分排第4，落後榜首的阿仙奴6分；同日輕取錫菲聯的利物浦則以34分排次席，維拉32分壓過曼城升上第3。曼城近4場聯賽3和1負，狀態低沉，但以哥迪奧拿的經驗，應該可以讓球隊重整軍容，只是洛迪這問題還是沒有Plan B的話，若他又要停賽或受傷倦勤，影響的隨時是一座聯賽錦標。