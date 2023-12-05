英超轉會｜紐卡素普比唞4個月　迪基亞﹑蘭斯達爾變熱門替代人選

紐卡素日前在英超一球小勝曼聯，但今場勝仗有代價，正選門將尼克普比（Nick Pope）肩膊受傷，完成手術後預料要休息4個月。紐卡素需要應付多條戰線，鋼門受傷必定有影響，英媒指前曼聯門將迪基亞，以及在阿仙奴鮮有上陣機會的蘭斯達爾亦有機會加盟「喜鵲」。



普比肩膊受傷，預計休息4個月。（Getty Images）

上周六（2日）深夜的英超，紐卡素主場對曼聯，門將普比末段飛撲利古朗的射門，被隊友一腳擋出，但這名英格蘭龍門落地時卻肩膊脫臼，隨即示意要軍醫進場治理，並由後備門將杜巴夫卡入替。

紐卡素主帥艾迪賀維（Eddie Howe）賽後甚為擔心，直言不論普比缺陣時間長短，都是對球隊的一大打擊。與紐卡素軍醫商量後，普比決定接受手術，預計需要休息4個月，而紐卡素的最後一關或許由二號門將杜巴夫卡把守，後備席還有利物浦舊將卡利奧斯（Loris Karius）及馬克基利士比（Mark Gillespie）。

杜巴夫卡臨危受命，取代受傷的普比。（Getty Images）

紐卡素正選門將位置懸空，英媒紛紛盛傳「喜鵲」正物色替代人選，前曼聯門將﹑仍然待業的迪基亞（David de Gea）再度出現。英國《每日郵報》透露，這名33歲的西班牙門將是紐卡素考慮的人選之一，他多年的英超經驗，完全不用擔心他能否適應英超節奏，但迪基亞久疏戰陣，加上他的高昂薪金或許阻礙這宗轉會。

迪基亞再度與回歸英超扯上關係，如今或加盟紐卡素。（資料圖片／Getty Images）

另一名潛在人選就是阿仙奴門將蘭斯達爾（Aaron Ramsdale），這名英格蘭門將的正選位置近期被拉耶（David Raya）取代，但他早前對賓福特一仗擔正，隨即兩度犯錯，在兵工廠的未來成疑。英格蘭主帥修夫基早前表明，希望蘭斯達爾有更多上陣機會，否則大有機會落選英格蘭的歐國盃大軍，若然他轉投紐卡素擔正，對蘭斯達爾及紐卡素都是雙贏。

不過，紐卡素與阿仙奴同樣是前列球隊，當然不希望將隊中一員送往競爭對手，阿仙奴領隊阿迪達亦開腔，希望蘭斯達爾留下來，「我想艾朗（蘭斯達爾）留隊，我十分高興有兩名非常出色的門將。」但阿迪達都直言，他不能寫包單沒有球員在一月的冬窗離開。

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