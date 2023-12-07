英超｜麥湯米尼進攻能力大解放梅開二度　隊友：只係佢唔想戴帽

曼聯近日接連傳出更衣室內亂﹑禁止部分傳媒採訪記者會，再度成為傳媒焦點，幸好周三（6日）深夜主場以2：1擊敗車路士，以一場勝仗暫時掩蓋輿論聲音。

梅開二度的麥湯米尼（Scott McTominay）展示其入球能力，再度成為曼聯的贏波功臣，前熱刺名宿奧哈拉更笑言他今仗「就如馬勒當拿」一樣。



踢防守中場的麥湯米尼，老是有甩漏，當主帥坦赫格效法蘇格蘭國家隊的踢法，將麥湯米尼推前，給予他更多進攻機會，這名蘇格蘭中場如魚得水，愈踢愈好。

麥湯米尼自10月主場對賓福特一仗，後備入替梅開二度後，深得坦赫格的信任，上陣機會愈來愈多，近期已成為曼聯必然正選，而他在今仗再度成為救世主。麥湯米尼今仗與蘇夫恩岩拉伯特合組防中，這名摩洛哥國腳專心防務，令麥湯可以安心進攻，彷彿解放他的進攻能力。

麥湯米尼安心進攻，取得更多攻門機會。（Getty Images）

哈利馬古尼禁區內撞射被擋，麥湯米尼在12碼點附近一控一射補中，19分鐘為曼聯先開紀錄。麥湯在下半場接應加拿祖的巧妙傳中，衝頂破網，69分鐘為曼聯再取得領先優勢。麥湯米尼全場錄得7次射門，上半場中段接應般奴的傳中，近門頭槌與補中皆被山齊士擋出，下半場禁區內起腳「撻Q」，若然他的把握力更好，有機會連中三元，甚至大四喜。

獲選為今仗最佳球員的麥湯米尼，賽後承認把握力仍然有進步的空間，「每當我進入禁區時，我都有不少機會，若然我禁區內更冷靜的話就可以『戴帽』，我需要相信自己能夠取得更多入球，為球隊作出更多貢獻。」

麥湯米尼梅開二度，更有機會攻入更多入球。（Getty Images）

麥湯米尼的出色表現同時獲得坦赫格的盛讚，「他（麥湯米尼）發揮很好，他與安東尼一同阻止了車路士，他十分有活力，並可以取得更多入球。」麥湯的中場拍檔岩拉伯特則笑言：「只係佢（麥湯米尼）唔想戴帽，所以剩係入兩球。」前熱刺名宿﹑現任評述員的奧哈拉（Jamie O'Hara）更誇張地稱讚麥湯，「麥湯米尼今仗喺中場踢到馬勒當拿咁！」

曼聯棄「散步兩子」踢出高壓逼搶 從危機中反彈挫車路士｜01球評

麥湯米尼當選今仗最佳球員，實至名歸。（Getty Images）

曼聯以勝仗回應近期的輿論聲音，主帥坦赫格賽後強調，球隊正在正確的方向進發，並否認球隊正在危機中。單以數據而言，暫時以27分排第6，紅魔鬼的成績更比上季同期多2分，與榜首的距離也更近，數字上比上季更優勝，或許就是坦帥的論據。

曼聯今季﹑上季15輪英超成績：



2023/24球季：15場27分，9勝0和6負，18入球﹑18失球﹑0得失球差，距離榜首（阿仙奴）9分

2022/23球季：15場25分，7勝4和4負，21入球﹑22失球﹑-1得失球差，距離榜首（曼城）13分

