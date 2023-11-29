港足公布亞洲盃集訓名單　41人有老有新　謝家強相隔一年獲重召

為備戰明年1月在卡塔爾多哈上演的亞洲盃決賽周，香港足球代表隊在下月14至27日會舉辦本地集訓。足總今（29）日公布多達41人的初選名單，當中不乏驚喜人選。



11月國際賽期入圍初選的36人，除已退出港隊的羅素外，全部繼續榜上有名，包括多位主力如艾華頓、陳晉一、艾里奧、米高、黃威、陳肇鈞、陳俊樂等。

亞運腳如孫銘謙、潘沛軒、林衍廷、余在言、張憙延、謝家榮、李毅凱、胡晉銘；外流內地的梁諾恆、勞烈斯、茹子楠及安永佳都在列。

上仗對土庫曼入球的黃威，及助攻的茹子楠繼續獲徵召。（資料圖片）

其餘6名球員，分別是兩位再獲徵召、同在亞運名單上的後衛亞歷斯祖及守門員伍瑋謙；早前受傷的鐘樂安、梁冠聰；從傑志轉投中甲黑龍江冰城、首度打入初選的賓紀文；及已有超過一年未曾為港隊披甲的謝家強。值得一提，相信入籍手續已近乎尾聲的巴西裔球員祖連奴與史提芬彭利拿，暫不在名單之上。

謝家強在安達臣麾下一度擔任港隊隊長，但由於他在港無班落，轉戰英國低組別聯賽，已有超過一年沒有入選港隊。（資料圖片）

港隊集訓期間，將於12月18日友賽本地班霸傑志，至12月23日則友賽香港U23，並於翌日（平安夜）休假一天。主教練安達臣早前透露，港隊在集訓後會決選，並即前往阿聯酋訓練，再提早到多哈準備，期間會友賽塔吉克及沙特阿拉伯。

港足亞洲盃集訓41人初選名單：



門將：梁興傑（標準流浪）、葉鴻輝（東方）、保羅（傑志）、謝家榮（大埔）、伍瑋謙（冠忠南區）



後衛：李毅凱（標準流浪）、勞烈斯（大連人）、鐘樂安、梁冠聰、黃梓浩（東方）、賓紀文（黑龍江冰城）、費蘭度、陳晉一、周緣德、艾里奧（傑志）、余煒廉、徐宏傑（理文）、茹子楠（梅州客家）、謝家強（Radcliffe F.C.）、亞歷斯祖（大埔）、梁諾恆（浙江隊）



中場：林衍廷（標準流浪）、余在言（東方）、黃洋、陳俊樂（傑志）、鞠盈智（冠忠南區）、張憙延、顏樂楓、黃威、胡晉銘（理文）、陳肇鈞（大埔）、顏卓彬（深水埗）



前鋒：劉智樂（標準流浪）、孫銘謙、黃皓雋（東方）、米高（恩高斯達特）、安永佳（廣西平果哈嘹）、艾華（冠忠南區）、羅梓駿、潘沛軒（傑志）、艾華頓（理文）

