世界盃外圍賽︱港足踢法獲伊朗傳媒讚賞　林衍廷地標戰表現不失禮

世界盃亞洲區外圍賽，香港足球代表隊0：4不敵伊朗，但壓逼性踢法獲得伊朗傳媒讚賞，首度披甲的中場林衍廷，表現也絕不失禮。



標準流浪中場林衍廷經歷亞運洗禮，今個國際賽期首度入圍大港腳決選，令人意想不到的是，這位23歲球員即獲得上陣機會，於世界盃外圍賽次圈首輪分組賽擔正，迎戰強敵伊朗，最終更踢足全場，90分鐘內跑上跑落、遮位、攔截，即使球隊結果輸0：4，其表現也絕不失禮。

林衍廷今場首度為大港腳上陣。（HKFA）

林衍廷賽後表示，對自己的處子戰感滿意，但認為有些細節可做得更好，「例如體能下降後該如何用波，但第一次就對這麼強的對手，算是好好的經驗。」他坦言最難得的，是跟歐洲聯賽落班的高水平球員同場競技，「他們盤球推進的節奏跟速率，真的跟平常遇到的完全不一樣。」

林衍廷（右）今場不時攔截對手。（FFIRI）

港隊面對伊朗沒有完全死守，不斷壓前嘗試創造機會。賽後有伊朗記者表示，大部份東亞球隊都會為爭取和局的分數而踢得保守，因此讚揚港隊踢法，但同時對此取態感到不解。

安達臣回應稱，自己兩年前上任後改變了球隊風格，戰術並於亞洲盃外圍賽、亞運等收效，遺憾今次港隊無法用最強人腳應戰，加上跟伊朗差距實在太大，「之後在亞洲盃決賽周，或世盃外第二輪碰頭，肯定會是場不一樣的比賽，我們會從今仗去學習。」

港足主教練安達臣。（HKFA）

港隊遇上亞洲二哥伊朗仍沒有死守。（FFIRI）

港隊今仗埋門機會有限，安達臣認為失球「太易、太早及不必要」，坦承輸0：4對自己而言已算不錯。對於港隊能否晉級下一圈，他認為在伊朗及烏茲別克身上取分近乎無可能，只寄望可於兩鬥土庫曼時取得分數。

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2026世界盃暨2027亞洲盃外圍賽第二圈

港隊11月份賽程：



香港 Vs 土庫曼

日期：11月21日（二）

時間：08：00pm

地點：香港大球場

票價：$200（成人）、$50（特惠）

