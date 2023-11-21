港足尾段強攻僅和土庫曼　黃威艾華頓建功　明加索夫入兩球

2026世界盃亞洲區外圍賽次圈，香港足球代表隊周二（21日）晚主場對土庫曼，結果在兩度落後下，追至2：2，尾段一輪強攻，可惜仍無法取得勝仗。



港隊世界排名僅低對手9位，今仗被視為搶分最重要一仗。面對由明加索夫領軍的土庫曼，港隊左路派出傑志組合陳晉一跟費蘭度。今次獲重召入伍的艾華頓擔正，夥中鋒米高攻堅；安永佳先列後備。港隊這場改用隊長葉鴻輝把關，梁諾恆跟勞烈斯鎮守中路，中場人腳就比較進取，遣黃威、陳肇鈞與陳俊樂。

港隊今仗正選陣容。（廖雁雄攝）

港隊正選陣容：



守門員：葉鴻輝

後衛：茹子楠、勞烈斯、梁諾恆、費蘭度

中場：黃威、陳俊樂、陳肇鈞

前鋒：艾華頓、米高、陳晉一



土庫曼球迷。（廖雁雄攝）

港隊擁躉熱烈打氣。（廖雁雄攝）

今仗有約廿名土庫曼球迷入場，他們不時揮動國旗打氣；在主教練安達臣賽前呼籲下，港隊也有6601名擁躉入場，在場邊叫喊「香港！香港！」等口號。

不過，港隊開賽僅4分鐘便失守，土庫曼左路傳送，港隊中路大漏，明加索夫衝前接應，輕鬆挑射笠過出迎的葉鴻輝破網。

明加索夫建功。（袁志浩攝）

+ 2

港隊只花8分鐘就追平，茹子楠右路傳中，黃威近門跳頂破網，扳成1：1。港隊乘氣勢狂攻，21分鐘黃威左路離開約30碼罰球開至遠柱，陳肇鈞頭槌攻門得手，惟旁證舉旗示意越位，在不設視像助理裁判下，主隊球迷仍高呼「VAR」「控訴」。

黃威為港隊追和。（廖雁雄攝）

+ 6

然而土庫曼上半場亦有入球因越位而無效，30分鐘，沙利耶夫中路遠射中楣，港隊未能解圍、於禁區內形成混戰，杜戴耶夫射地波入網，但最終「食詐糊」。

戰至36分鐘，明加索夫力壓茹子楠搶前點頂入，港隊落後1：2。這位效力傑志的射手一度興奮慶祝，但走至港隊球迷面前卻高舉雙手，示意「不慶祝」。

明加索夫頭槌頂入，個人梅開二度。（袁志浩攝）

港隊54分鐘有黃金機會，陳晉一長傳轉向，土庫曼守衛誤會，皮球落後艾華頓腳下，此子禁區內起左腳射近柱被擋出；緊接角球攻勢，陳俊樂禁區頂燙射中楣而出。

安達臣稍後換入安永佳，與米高組雙箭頭，65分鐘黃威左路罰球斬入禁區，對方龍門手槌打出不遠，艾華頓第一時間掃把腳撞入，港隊再追和2：2。

港隊尾段連番攻門——艾華頓左路回後，安永佳近門起腳省中人；這位於中甲效力的前鋒其後離門三碼頭槌頂彈地波高出；陳晉一近距離補中亦被守門員回身擋走。最終兩隊踢成2：2，各得1分，港隊在E組繼續排榜尾，下場分組賽會於明年3月21日主場對烏茲別克，但球隊先會於明年1月出戰亞洲盃決賽周。