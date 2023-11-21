世界盃外圍賽︱港足踢出安達臣任內最好一仗　備戰亞洲盃計劃曝光

香港足球代表隊完成2023年最後一場國際賽，主場以2：2打和土庫曼。主教練安達臣形容今場是自己上任後最好的一仗，球員陳晉一希望球隊以此役作基礎，好好準備明年1月的亞洲盃決賽周。

值得一提，安達臣在賽後記者會上也透露港隊備戰亞洲盃的計劃，包括長達兩周的訓練營，及三支友賽對手。



港隊兩度落後下仍追和土庫曼，球隊尾段有安永佳近門頭槌、陳晉一衝前補中，都是反勝的黃金機會，只可惜未能把皮球放入網窩，白白將全取3分的機會放走。

安永佳近門頂高。（袁志浩攝）

雖然留有遺憾，但主帥安達臣揚言，今仗是港隊在他上任以來踢得最好的一場，「今場很花體力、很難踢，但球員有強大的決心，由開波奮鬥到96分鐘，這才是球迷喜歡看的比賽。」

他又強調，港隊有如此表現，全靠現場6601名球迷支持，惟對入場數字不高感到失望。

安達臣提到大球場草地質素欠佳，而陳肇鈞上半場的入球被判越位是錯判。他相信港隊是值得取勝的一方，但已滿意和局，「我們未來在亞洲盃決賽周及世界盃外圍賽，都要保持這種表現，同時要再提升體能。」

安達臣指今場是自己上任後港隊踢得最好的一仗。（袁志浩攝）

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他透露，港隊12月中至27日會展開約兩周的本地訓練營，期間會友賽傑志跟另一支本地球會。大軍之後會飛往阿聯酋的阿布扎比，在當地踢兩場友賽，其中一支對手已落實為塔吉克；而港隊抵達多哈後，將再友賽沙特阿拉伯，好好備戰。

人腳方面，他仍沒有定案，表示會視乎球員狀態、傷勢跟比賽需要作決定；據了解，今仗傷出的勞烈斯「甩骹」，傷勢有待診斷。

陳晉一離門數碼補中被封走。（袁志浩攝）

本有機會成為港隊贏波功臣的陳晉一，失機當下表現得十分懊惱，賽後仍難掩失落。「全隊目標都是在主場贏波，從沒想過和波，自己幫不到球隊，當然可惜。」

他指球隊球揮獲得教練認可，是個好開始，「我們希望展示出在這一組是有決心的，不只是純粹參與。我們會用這場去做一個基本（標準）、底線，慢慢建立，用表現爭取成績。」

陳晉一相當懊惱。（袁志浩攝）

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對於與傑志隊友明加索夫在場上交鋒，他透露賽前跟對方開玩笑：「如果香港贏波，你明天就可以放假」，但最終事與願違。

兩人周三會返回「藍鳥」操練，陳晉一打趣指，會問對方為何穿傑志球衣時表現一般，但認為總括而言，能在國際賽遇上球會隊友，感覺相當奇妙。

明加索夫對港隊梅開二度，自然不受球迷歡迎。（袁志浩攝）

今場為土庫曼射入兩球的明加索夫就坦言，射破港隊大門後心情複雜，他為自己慶祝時「彈弓手」解畫，「我感到有點開心，但香港就像我第二個家，知道眼前有些球迷是傑志擁躉，所以處境有點左右為難。」

他表示球隊未能取勝是欠運，「我們會在土庫曼等香港隊來。」