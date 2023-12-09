英超｜利物浦反勝水晶宮2：1升榜首　沙拿獻紅軍生涯200球

英超周六頭場，由利物浦作客水晶宮打頭陣，中場大將麥亞里士打因傷避戰，另一傷兵門將艾利臣則趕及復出把關。

今仗執法球證馬尼有爭議判決，包括水晶宮下半場獲得的12碼，由馬迪達操刀中鵠，但佐敦阿休兩黃一紅被逐，扭轉今場的形勢。紅軍隨即反撲，先由沙拿追平，加上哈維艾利洛的遠射絕殺，利物浦以2：1反勝水晶宮，暫時升上榜首。



利物浦暫列聯賽榜次席，落後榜首阿仙奴2分，假若今仗作客擊敗水晶宮，有望暫時升上榜首位置。紅軍主帥高普賽前表示專注在球隊表現，直言：「無球隊在第16周肯定奪冠。」

利物浦中場大將麥亞里士打上場對錫菲聯傷出，高普表示這名阿根廷國腳傷勢比想像中嚴重，今仗傷出未能披甲，今仗由格雲貝治擔正，而上場缺陣的門將艾利臣，今仗趕及復出把關。

上半場的戰情較為平淡，直至中段，主隊水晶宮的攻勢比利物浦更入肉，佐敦阿休右路傳中，皮球落在謝法臣拿馬腳下，隨即起腳射門，艾利臣反應夠快撲到，皮球再向着白界線方向，幸好艾利臣回身救到，利物浦的防線響起警號。遠藤航在自己半場保護皮球時，被對方的韋曉士出手推跌，球證馬尼未有示意，水晶宮獲得一次極佳的反擊機會，韋曉士再傳給艾度亞迪，更與雲迪積克有接觸倒地，馬尼吹罰12碼，並向雲迪積克出示黃牌。

雲迪積克禁區內與艾度亞迪有接觸，球證馬尼吹罰12碼。（路透社）

利物浦球員當然對判決感不滿，馬尼其後出到指示，親自到場邊翻看犯規過程，重看韋曉士與遠藤航的事件，馬尼花不少時間觀看重播及與VAR團隊溝通後，決定判罰韋曉士進攻犯規，而12碼及雲迪積克的黃牌同樣改判，兩軍半場互無紀錄。

球證馬尼花數分鐘後，決定吹罰水晶宮進攻犯規，同時推翻12碼。（路透社）

換邊後再有爭議判決，水晶宮後備入替的馬迪達入楔時，禁區內疑似被踢跌倒地，主場球迷隨即起哄。球證馬尼在約2至3分鐘後才走向場邊翻查，並認為昆沙解圍時踢跌馬迪達，直指12碼點，博得犯規的馬迪達親自操刀中鵠，利物浦58分鐘落後0：1。

馬迪達博得12碼再親自操刀建功。（路透社）

利物浦先後換入加普﹑哈維艾利洛及居迪斯鍾斯增強攻力，而水晶宮的佐敦阿休兩黃一紅被逐，令今仗再添懸念。利物浦隨即把握人數優勢，加普右路傳中，居迪斯鍾斯疑被踢跌，沙拿立即起腳，稍稍省中水晶宮球員反彈入網，利物浦76分鐘追成1：1平手，亦是沙拿在利物浦生涯第200個入球。

佐敦阿休兩黃一紅，成為今仗的轉捩點。（Getty Images）

沙拿射成1：1，同時攻入紅軍生涯第200個入球。（Getty Images）

水晶宮禍不單行，門將森莊士東因傷需要退下火線，由副選門將雷米馬菲斯（Remi Matthews）入替。利物浦末段繼續強攻，哈維艾利洛在禁區外引球推進，在對方守衛封位前起腳，遠射收死雷米馬菲斯，紅軍在91分鐘反超前2：1。

即使迪亞斯其後「食詐糊」，入球無效，水晶宮的安達臣接應罰球，頭槌攻門，幸好艾利臣獻神救，助利物浦力保勝局，以2：1反勝水晶宮，以37分暫時登上聯賽榜首。

哈維艾利洛遠射建功，絕殺水晶宮。（路透社）

水晶宮正選陣容：



門將：1森莊士東

後衛：17尼達利基尼﹑6馬克古希﹑16佐基姆安達臣﹑2祖爾禾特

防守中場：8謝法臣拿馬﹑26基斯李察士

中場：9佐敦阿休﹑19韋曉士﹑15舒洛比

前鋒：22奧辛尼艾度亞迪



利物浦正選陣容：



門將：1艾利臣

後衛：66阿歷山大阿諾特﹑78昆沙﹑4雲迪積克﹑21森美卡斯

中場：8蘇保斯拉爾﹑3遠藤航﹑38格雲貝治

前鋒：11沙拿﹑9達雲紐尼斯﹑7路爾斯迪亞斯

