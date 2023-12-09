轉會｜史特加27歲前鋒屢破德甲紀錄　傳被曼聯睇中一月「入魔」

曼聯鋒線表現不濟，會否在轉會窗增援成為焦點。史特加前鋒古拉斯（Serhou Guirassy）被指是「紅魔鬼」最新目標，據報會方已就古拉斯轉會跟史特加展開第一次討論。

古拉斯目前以11場入16球位列德甲射手榜第2位，僅次於拜仁慕尼黑的哈利卡尼（Harry Kane）。



古拉斯今季在德甲的精彩表現，似乎引來曼聯青睞。（Getty Images）

今季德甲風雲變色，哈利卡尼加盟拜仁追逐球員生涯首項重要錦標，又有沙比阿朗素（Xabi Alonso）帶領利華古遜以13輪不敗之姿排在聯賽首位。古拉斯直至與曼聯拉上關係前，顯然不是外界焦點。27歲的他去季加盟史特加，之前大部分時間都在法甲和法乙輾轉浮沉，甚至在法乙踢不上正選，更踢過德國第四級聯賽。

加盟史特加前，古拉斯的職業生涯不太如意。（Getty Images）

古拉斯去季從法甲雷恩外借至史特加，隨後被買斷，他整季為球隊上陣22場聯賽，攻入11球，是史特加隊內神射手，也是他球員生涯第2次入球達雙位數。今季他大爆發，聯賽前5輪已攻入10球，並在第7輪取得今季第13球，打破利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）保持的11球紀錄，成為德甲史上前7輪入球最多球員。

哈利卡尼加盟拜仁後，以10次上陣創下最快達成15個聯賽入球的紀錄，但該名英格蘭前鋒留下的創舉未能維持太久。古拉斯因傷缺陣2場後，在11月11日錄得個人今季第9次上陣，並在該場擊敗多蒙特的比賽中攻入今季第15球，打破卡尼的紀錄。

哈利卡尼（圖）登陸德甲首季便打破最快攻入15球紀錄，不過很快亦被古拉斯超越。（Getty Images）

目前他以11場16球排在德甲射手榜第2位，僅次於12輪入18球的哈利卡尼。受惠於古拉斯大爆發，史特加暫以30分列聯賽第3，落後踢少1場的次席拜仁2分。

古拉斯表現出色，自然引起其他球隊注意。德國《天空體育》指曼聯已跟史特加展開第一次討論，考慮在冬季轉會窗羅致古拉斯；《圖片報》報道古拉斯為此「受寵若驚」。

德國《圖片報》報道，周四在德國盃16強淘汰多蒙特後，古拉斯突然搶走咪高風感謝全場球迷。（Getty Images）

曼聯會否在一月轉會窗引援，自是球迷焦點。主帥坦赫格（Erik Ten Hag）早前接受《United We Stand》訪問時說得曖昧：「我不這麼認為，但如果這麼做（引援）能夠令球隊進步，那就應該去做，這是曼聯的做法。」

曼聯近況回勇，踏入11月後聯賽5連勝，升上積分榜第6位，只落後同市死敵曼城3分，不過鋒線問題依然沒有解決。

日前被問到會否在1月引援時，坦赫格回答得頗為曖昧。（Getty Images）

新援凱倫（Rasmus Hojlund）雖在歐聯攻入5球，但仍於英超「開齋」；拉舒福特（Marcus Rashford）狀態低迷，14輪只入2球。目前球隊的聯賽神射手，是一度淪為棄將的中場麥湯米尼（Scott McTominay，5球）。

據英國《衛報》報道，古拉斯的解約條款僅為1500萬鎊，將這名新晉「德甲神鋒」帶到奧脫福的成本不會太高，相信也能紓緩凱倫的入球壓力。