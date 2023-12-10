劍擊世界盃日本站｜男花港隊勇挫世界冠軍日本隊　奪團體賽銅牌

男子花劍世界盃日本站周日（10日）展開團體賽，香港隊連挫勁敵，奪得一面銅牌。



【14:43】銅牌戰戰報

港隊在銅牌戰鬥應屆世界冠軍日本隊，蔡俊彥打頭陣對松山恭助打得勢均力敵，第一節港隊稍稍落後4：5，緊接張家朗鬥飯村一輝，連取6分、且在對手未得分下反超前10：5，惟到崔浩然上陣時，一度追永野雄大追平12：12，到這一節的3分鐘結束，崔為港隊守住14：13領先，蔡俊彥也成功保住20：17的優勢。

第四節，港隊再一次以吳諾弘入替崔浩然，又一度遭追至24：24，經過一輪激烈的交鋒後終保住25：24領先。港隊其後一路保住優勢，到蔡俊彥在第八節將分差拉開至40：，再由張家朗鎖定45：勝局，奪得一面寶貴的銅牌。

然而，奧運資格爭逐卻未必樂觀，由於本身在奧運資格積分榜排第4名、有望以「世界前四」身份獲資格的中國隊今站獲第7名，而本身奧運資格排在第6、緊追香港的法國打入決賽，中國隊一旦跌出前4，便會暫時佔據「亞洲及大洋洲第1」的資格，若港隊無法在餘下的世界盃賽事超越中國隊、中國又無法重返前四，港隊就無法取得團體賽「3個個人賽資格 + 1個團體賽資格」的席位。最終結果要視乎餘下三站世界盃成績

【14:07】4強戰報

直播連結

港隊在4強鬥意大利，仍是由張家朗、蔡俊彥和崔浩然正選上陣，意大利則派出名將格羅素（Daniele Garozzo）、比安奇（Guillaume Bianchi）和世界排名第三的新秀馬連尼（Tommaso Marini）。

蔡俊彥打頭陣鬥格羅素，早段雖然吃下一張黃牌，仍以5：3先拔頭籌，張家朗接棒鬥比安奇，本來仍能保持領先，惟遭對手兩度追平6：6、7：7後再反超，港隊落後7：10之下由崔浩然接手對馬連尼，開賽即遭對手連搶2分，但崔浩然即清脆刺出一劍搶回一分，惟港隊的落後差距仍擴至9：15。

張家朗（右）一度狂追分數至反先，惟最終港隊仍敗予意大利，落入銅牌戰。（香港劍擊總會）

第五局，港隊改派吳諾弘上陣，他一度連搶4分，將曾經擴至超過10分的落後差距追近，以17：25交棒予第六局的張家朗。家朗的對手是應屆世界冠軍馬連尼，這位港將一開局便搶攻，連刺4分，再狂追至27：27平手，令現場氣氛極為熱烈，加上對手領一面紅牌，港隊一度反先28：27，惟馬連尼再搶3分，保住意大利的領先，但差距只餘兩分。

到第7回合，吳諾弘對上比安奇，雖然搶得分數，但比分差距再稍稍擴大至31：35，意大利換上馬奇（Fillipo Macchi）迎戰蔡俊彥，港隊以35：40繼續落後，由「守尾門」的張家朗鬥格羅素，雖然家朗在37：44的絕境之際又展開追分，最終港隊仍以40：45落敗，落入銅牌戰，對手將是日本，賽事會在香港時間約下午2：30展開。

【12:30】8強戰報：

以6號種子身份出戰的香港隊由張家朗、個人賽銅牌得主蔡俊彥、崔浩然及吳諾弘合力出戰團體賽，首圈輪空之下，首先在16強鬥比利時，4名劍手都有上陣，雖然第二節曾稍稍落後8：10，但港隊很快便重新領先，最終以45：36獲勝，晉身8強，對手是3號種子美國隊。兩軍曾在今年稍早的世界錦標賽銅牌戰交手，當時港隊力戰之下擊敗美國隊，奪得香港劍擊史上首面世界賽團體獎牌。

港隊在首圈先挫比利時。（香港劍擊總會）

美國隊由目前在男子花劍個人世界排名第一的陳海翔領軍，與前世界冠軍Miles Chamley-Watson及東京奧運團體銅牌成員之一的Nick Itkin上陣，而港隊則由蔡俊彥打頭陣與崔浩然和張家朗合作，張家朗則「守尾門」，結果港隊除了僅在開局些微落後4：5之下，每人都成功贏得負責的節數，最終以45：30大差距擊敗美國隊，打入香港時間下午1時上演的4強，對手將是意大利。