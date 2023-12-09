花劍世界盃｜蔡俊彥憾負世界第一無緣決賽摘銅　張家朗8強止步

男子花劍世界盃日本站，三港將張家朗、蔡俊彥及崔浩然今日（9日）在正賽登場，分途角逐錦標。



蔡俊彥硬撼主場劍手、杭州亞運銅牌得主敷根崇裕，二人今年兩度交手各贏一次，Ryan今仗贏得輕鬆，以15：6輕取這名日本劍手，其後再惡鬥意大利的奧運金牌得主格羅素（Daniele Garozzo），Ryan亦以15：11過關。

蔡俊彥16強遇上淘汰隊友崔浩然的李侊炫，同樣考驗不大，以15：7再過一關，將硬碰意大利「前一哥」馬連尼（Tommaso Marini），二人過往兩度交手，Ryan無獨有偶以一劍之差憾負，今次終於報仇成功，以15：13勇挫對手，殺入4強。

劍擊｜男花世界盃日本站 蔡俊彥崔浩然晉主賽圈 明偕張家朗爭冠

蔡俊彥的晉級之路遇上不少頂級劍手。（香港劍擊總會圖片）

蔡俊彥與世界第一的美國劍手陳海翔（Alexander Massialas）爭入決賽，二人上站曾經碰頭，當時Ryan以11：15落敗。蔡俊彥今仗早段連取3分，隨後被對手收復失地，並以8：15落敗，最終摘下一面銅牌。

縱然蔡俊彥無緣決賽，但他依然打破一年半的國際賽（不計亞錦賽／亞運）獎牌荒，Ryan對上一次登上頒獎台，已經是2022年5月的仁川大獎賽。這面銅牌是Ryan生涯首面世界盃獎牌外，更有望提升蔡俊彥的世界排名，有機會重返世界前16名。

蔡俊彥日本站晉級之路：



64強：蔡俊彥 15：6 敷根崇裕（日本﹑世界排名29）

32強：蔡俊彥 15：11 格羅素（意大利﹑世界排名12）

16強：蔡俊彥 15：7 李侊炫（韓國，世界排名24）

8強：蔡俊彥 15：13 馬連尼（意大利，世界排名3）

4強：蔡俊彥 8：15 陳海翔（美國，世界排名1）



蔡俊彥打破一年半國際賽獎牌荒，在日本站獲得一面銅牌。（香港劍擊總會圖片）

張家朗8強止步 崔浩然無緣16強

世界排名第4的張家朗，憑排名直入日本站世界盃正賽，首圈與意大利劍手Damiano Di Veroli碰頭，以15：10力克對手晉級，其後再以15：6輕取加拿大劍手Blake Broszus，其後鬥美國名將Miles Chamley-Watson，以15：11再下一城。

張家朗8強再與上站交手過的埃及劍手咸沙（Mohamed Hamza），可惜未能再贏一次，以8：15落敗，8強止步，無緣連續兩站登上頒獎台。

崔浩然則以15：13力克Andrii Pogrebniak過關，惜以9：15不敵韓國劍手李侊炫，16強止步。

張家朗不敵埃及劍手咸沙，8強止步。（香港劍擊總會圖片）