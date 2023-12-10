英超｜曼聯隊長般奴下場對利物浦停賽　球評陰謀論狠批不配做領袖

曼聯今周英超在主場0：3大敗予般尼茅夫，賽果震撼之餘，隊長般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）更在末段領得一面無謂的黃牌，下輪對利物浦需停賽。儘管他道歉，仍遭球評狠批是故意為之。



在曼聯落後到3球之時、比賽踢到84分鐘，拉舒福特帶波闖入禁區被般尼茅夫守衛包夾搶去皮球，拉舒福特跌倒，但對手也明顯沒有犯規，般奴費南迪斯也趕至想搶回皮球但未能成事，他跟對手幾乎沒有碰撞，卻向球證激烈投訴，結果遭罰黃牌，這面黃牌亦是他今季第五面黃牌，「紅魔鬼」官方賽後發聲明確認，這位隊長下仗作客晏菲路須停賽。

般奴費南迪斯因向球證投訴領得今季第五張黃牌，下仗作客晏菲路需停賽。（路透社）

這面黃牌來得突然、似乎也相當「無謂」，而且般奴本身是一隊之長，竟然因這樣的原因缺席可說是全季最重要的賽事之一，自然廣遭批評；加上「紅魔鬼」上季作客晏菲路吞下7蛋，以曼聯現在的走勢，再訪晏菲路絕不容樂觀。英國著名體育主播基斯（Richard Keys）更在BEIN Sports上發表「陰謀論」，不諱言自己認為般奴是有心避開一場「災難」。

基斯當時被共同主持節目的蘇格蘭名宿Andy Gray問道，是否認為般奴費南迪斯是故意領黃，基斯直言：「是的」。

基斯認為般奴費南迪斯不應再做隊長。（路透社）

基斯續道：「在最後10分鐘，曼聯基本上已停止運作了，他們可以輸到4、5球，而他（般奴）也知道這一點。他也知道，下星期（作客利物浦）或會是又一個壞日子，他也知道，若自己再領黃牌，便會錯過那場比賽——結合這些，我無法想像到底還有哪些原因，他會耍這種花招。」

般奴向球證投訴之時，比賽氣氛不算太激烈，令基斯也道：「有人會說，『也許那時氣氛很激烈吧』，但這並不成立。我認為，他知道自己會領黃牌，也知道自己會錯過（作客利物浦）的比賽，對我而言，這兩個原因就足夠總結了這個球員。」

基斯批評般奴的片段：

「他不是個隊長、也不是個領袖（的材料），他的位置早就被一些（在位時）恰如其份的曼聯（前）隊長質疑過了，例如堅尼，整季都發表了相關的言論。」早前曼聯0：3不敵曼城時，堅尼曾指不應再讓般奴做隊長。

般奴賽後未有正面談及自己的黃牌，對於球隊表現不佳，他向球迷道歉並指被噓也是合理，同時指出球隊的問題：「球隊今仗的水平整體都較上一場（擊敗車路士）時低，我們又以為這場比賽會很易應付，所以對般尼茅夫這種很有侵略性的球隊時，他們向我們施壓，就出現這種賽果。」他認為球隊整體的創造力、位置、禁區內的對抗都在水準以下，「很多時候我們只有一、兩個球員進入禁區，但上一場我們有更多（進入禁區的球員）去爭取入球。」

坦赫格還能支持多久？（Getty Images）

曼聯在周中對車路士的賽前記招，拒絕英國《天空體育》、《ESPN》、《曼徹斯特晚報》及《每日鏡報》的記者進入會場，有關媒體事前曾刊登報道指曼聯主帥坦赫格已失去更衣室一半球員支持，而「紅魔鬼」拒絕4間媒體參加記招後，曾發聲明解釋指有關媒體發表報道前「沒有聯絡我們，沒有給予我們機會去回應、質疑及解釋」。

有份遭「停賽」的《曼徹斯特晚報》在曼聯敗予般尼茅夫後，如常作報道，但在其中一篇講及奧脫福主場球迷以噓聲表達不滿的報道中寫道：「曼聯可以怪責媒體（blame the press），但以安東尼馬迪爾踢前鋒之下，他們無法對抗般尼茅夫的逼搶（beat the Bournemouth press）」，巧妙地以press的兩個意思反擊曼聯的行為。